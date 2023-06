Un ex bianconero per Mourinho: colpo da 35 milioni

Calciomercato Roma, le manovre giallorosse al momento sono tutte per il centrocampo: colpo da 35milioni in Ligue 1.

Detto di McKennie, che è entrato nel mirino della Roma così come riporta oggi il Corriere dello Sport, in casa giallorossa, è evidente, in questo momento si cercano elementi che possano andare a rinforzare il centrocampo.

Tenendo conto che pure Frattesi è un obiettivo, anche se non sarà una trattativa semplice soprattutto per quello che potrebbe essere un inserimento del Milan che ha salutato Tonali, ma anche di quello che al momento appare il vantaggio dell’Inter, la Roma sta cercando anche altre soluzioni. E, una di queste, porta in Ligue 1. Sì, secondo quanto scritto da Il Messaggero in edicola questa mattina, il profilo che Pinto sta valutando è quello di Seko Fofana.

Calciomercato Roma, Fofana nel mirino

Il centrocampista del Lens, 28 anni, è un elemento che alla Roma piace. Anche se il club francese ha sparato altissimo per il suo cartellino visto che avrebbe chiesto 35milioni di euro. La sua ultima stagione comunque nel campionato francese è stata esaltante, visto che in 35 presenze collezionate ha messo a segno 7 reti e confezionato 5 assist: insomma, anche i numeri dicono che è un elemento da tenere sotto la lente d’ingrandimento.

Evidente, però, che non sarà facile nemmeno in questo caso riuscire nel colpo grosso in mezzo al campo. Ma ormai abbiamo capito che la Roma è lì che vuole intervenire dopo aver già preso Aouar che però Mourinho potrebbe anche schierare a ridosso degli attaccanti. Il giocatore preso a parametro zero dal Lione infatti può tranquillamente giostrare sulla trequarti sia in quello che potrebbe essere il 3-4-2-1 che ha accompagnato la Roma in queste ultime stagioni, sia in un ipotetico ritorno al 4-2-3-1 che è stato il sistema di gioco più utilizzato da Mou nella sua carriera.