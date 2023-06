Calciomercato Roma, colpo dalla Juventus: avviati i contatti

Calciomercato Roma, nuova idea giallorossa in mezzo al campo. Il colpo arriva dalla Juventus. Pinto ha avviato i contatti

La Roma ha già avviato i contatti attraverso la mediazione del manager Frank Trimboli. Contatti presi con l’entourage del giocatore della Juventus che, alla Juventus, la prossima stagione, non ci dovrebbe stare. Una nuova idea per il centrocampo giallorosso, un’idea che torna forte dopo qualche rumors degli scorsi anni.

Questa idea, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, porta il nome di Weston McKennie, americano classe 1998 dei bianconeri, che è tornare a Torino dopo l’esperienza al Leeds di sei mesi in Premier League dove, nonostante l’impiego con continuità, non è riuscito a incidere più di tanto e soprattutto non è riuscito ad evitare la retrocessione dei Whites. E questo ovviamente ha portato al non riscatto, che era stato fissato per 34milioni di euro. In casa Juve di spazio ne avrà poco e allora ecco che si apre la possibilità, anche se c’è da dire che dalle parti torinesi difficilmente lo cederanno in prestito, che è la formula che vorrebbe la Roma.

Calciomercato Roma, idea McKennie

L’idea McKennie, al di là del fatto se sarà un colpo riuscito o meno, spiega però quali sono le strategie giallorosse per questo mercato. Oltre ad aver già messo a posto la difesa, visto che ieri sarebbe stato trovato anche l’accordo per il ritorno di Llorente, in mezzo al campo serve una mezzala di gamba, di inserimento, uno in grado di andare ad attaccare anche l’area di rigore avversaria e che garantisce, pure, del dinamismo.

Tornando a McKennie sarebbe il colpo americano degli americani. Texano dei texani potremmo dire per stringere ancora di più il cerchio. Un colpo che potrebbe anche essere inteso come voglia dei Friedkin di dare un pizzico di colore a stelle e strisce alla propria squadra. Anche al Leeds era stato così per McKennie, visto che anche il club di Premier appartiene ad un gruppo americano. Insomma, una specie di rimpatriata. La Roma valuta il colpo.