Calciomercato Roma, Pinto scatenato: chiuso un altro affare

Calciomercato Roma, Tiago Pinto scatenato: dopo la cessione di Kluivert il gm giallorosos ha chiuso un altro affare. Ecco di chi si tratta

Accordo chiuso con il Leeds. Ecco la notizia dell’ultim’ora: Llorente a quanto pare tornerà alla Roma, almeno secondo quelle che sono state le informazioni che proprio in questi secondi sono state date da Gianluca Di Marzio a Sky.

Una giornata clamorosa per Pinto, che dopo aver ceduto Kluivert per 11 milioni piazzando una plusvalenza importante per il proprio mercato, è riuscito a fare contento Mourinho, che voleva il ritorno in giallorosso del difensore centrale, mancino, che tanto bene ha fatto nel corso della seconda parte di stagione quando è stato chiamato in causa. In questo modo, almeno dietro, con la riconferma di Smalling e con l’arrivo di Ndicka, almeno in entrata il mercato dei giallorossi si può considerare chiuso. Ma c’è sempre da piazzare, in uscita, Ibanez. Che potrebbe essere un altro addio nello spazio di poco tempo.

Calciomercato Roma, ritorna Llorente

Insomma, Llorente ritorna. Un colpo importante per i giallorossi che hanno capito di potersi fidare del giocatore che, dopo alcune settimane di ambientamento, è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Mourinho. Rotazioni che poi lo hanno riguardato sempre più da vicino, tant’è che ad un certo punto della stagione, anche per via di alcuni infortuni dei compagni, era diventato un titolare inamovibile.

Non si sa che Llorente tornerà in prestito, ma le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno sempre fatto intendere questo. Un altro anno in giallorosso quindi per il difensore, in attesa di capire, al momento opportuno, quelli che sono i dettagli di un’altra grande operazione di Pinto.