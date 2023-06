Pinto incassa un altro sì: doppio colpo in Inghilterra

Calciomercato Roma, Tiago Pinto incassa un altro sì dall’Inghilterra. Il dirigente giallorosso può chiudere il doppio colpo in entrata per José Mourinho

Tiago Pinto non molla e raddoppia prima dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il dirigente giallorosso ha già messo a segno due colpi in entrata a parametro zero per la prossima stagione. Houssem Aouar è stato ufficializzato nei giorni scorsi, il centrocampista arriva in scadenza di contratto dal Lione. Evan Ndicka è sbarcato a Roma ieri, e si attende l’annuncio ufficiale dell’ingaggio del difensore francese. Mentre il portoghese vola in Inghilterra, non solo per il colpo offensivo.

Tiago Pinto vola a Londra, nel mirino del manager della Roma c’è Gianluca Scamacca. Il portoghese incontrerà la dirigenza del West Ham per studiare il ritorno a Trigoria del centravanti romano e romanista. L’ex Sassuolo potrebbe tornare a vestire giallorosso dopo la trafila nelle giovanili, prima dell’esperienza in Olanda al PSV. L’attaccante è reduce dal primo anno in maglia West Ham, ed è balzato in cima ai candidati di Tiago Pinto nella caccia al nuovo centravanti. Il portoghese è in viaggio verso l’Inghilterra per discutere con gli Hammers la formula per il ritorno a Trigoria della punta, ma non è l’unico dossier sulla scrivania dell’ex Benfica.

Pinto vola in Inghilterra, non solo Scamacca nel mirino: le ultime su Llorente

Oltre a lavorare per la pista Scamacca, Tiago Pinto può tornare all’assalto del difensore spagnolo Diego Llorente. Il claciatore ha avuto un buon impatto nella difesa giallorossa, e ha già dato la disponibilità a continuare a lavorare con José Mourinho. Decisiva sarà la volontà del club che detiene il cartellino dell’ex Real Madrid, il retrocesso Leeds United.

Retrocesso in Championship dopo tre stagioni in Premier League, il Leeds potrebbe decidere di lasciare il difensore spagnolo alla Roma almeno per un’altra stagione. Pinto proverà a strappare un nuovo prestito con diritto di riscatto al club inglese, che da par suo gradirebbe l’obbligo. Su questa base i due club torneranno a dialogare per lasciare il difensore a Roma un altro anno, gli inglesi potrebbero concedere lo sconto a Pinto rispetto ai 18 milioni di euro pattuiti a gennaio per il riscatto.