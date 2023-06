Doppio sì e terzo indizio: la Roma cala subito il tris

La Roma brucia la concorrenza in vista della sessione estiva di calciomercato. L’indizio in quota è clamoroso e vede Tiago Pinto pronto a calare il tris per Mourinho

Tiago Pinto senza freni in vista della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Arriva il doppio sì ed il terzo indizio che avvicina clamorosamente il tris in entrata per José Mourinho. Bruciata l’ampia concorrenza, in primis della due milanesi per il dirigente portoghese responsabile del calciomercato giallorosso. Ecco tutti i dettagli che aprono le porte al terzo colpo in entrata in casa Roma.

La Roma si è scatenata in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver ufficializzato domenica l’ingaggio di Houssem Aouar nelle scorse ore è atterrato a Ciampino il difensore Evan Ndicka. Tiago Pinto si conferma specialista dei colpi a parametro zero, bruciando la concorrenza di tanti club, non solo in Serie A. In particolare sul difensore francese c’era stato il tentativo last minute di sorpasso del Milan, assalto respinto grazie al lavoro dirigenziale della Roma. Ma gli intrecci con la squadra rossonera non sono terminati, e c’è una sfida che comprende anche l’Inter di Simone Inzaghi per Tiago Pinto. Il doppio sì e l’ultimo indizio sorridono senza mezzi termini al manager portoghese della Roma.

Calciomercato Roma, crolla la quota per il ritorno di Scamacca: le milanesi al tappeto

Fari puntati sul futuro di Gianluca Scamacca, sempre più vicino al ritorno alla Roma. Il centravanti ex Sassuolo potrebbe lasciare il West Ham dopo un anno, ed il club londinese avrebbe aperto alla formula del prestito. Lo stesso attaccante ha già espresso il suo assenso al ritorno in giallorosso, e spunta un altro indizio clamoroso che lo avvicina alla firma con la Roma.

La ‘quota’ dei bookmakers riguardo un passaggio a Roma di Scamacca è crollata ed avvicina il ritorno del centravanti a Trigoria. Il bookmaker ‘Bet365’ quota ad appena 1.33 il possibile passaggio dell’attaccante ai giallorossi. Battuta la concorrenza delle due milanesi dunque per Tiago Pinto, pronto a regalare il terzo rinforzo per la nuova stagione della Roma di José Mourinho. Dopo i primi due ingaggi a centrocampo ed in difesa il terzo acquisto potrebbe dunque essere il centravanti cercato da Pinto.