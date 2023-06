“A chi non piacerebbe”: ritorno alla Roma, Totti manda in visibilio i tifosi

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti sul possibile ritorno alla Roma hanno letteralmente fatto il giro del web.

“Un capitano, c’è solo un capitano“. Che Totti abbia scritto pagine e pagine di storia con la maglia della Roma è ormai incastonato negli annali e niente e nessuno potrà cancellarlo. Che il ‘Pupone’ continui a restare nel cuore dei tifosi giallorossi come serbatoio incontrastato di emozioni frutto di un legame senza fine, pure.

E così basta un’apertura sul suo possibile ritorno alla Roma e il web diventa immediatamente centro ricettore della volontà del popolo romanista di accogliere nuovamente Totti come parte integrante del club. Un ruolo attivo nell’organigramma Friedkin non è da escludere. Al momento è solo una suggestione, in futuro chissà. Intervistato ai microfoni di ‘Goal’, Totti ha chiosato così: “Ritorno alla Roma? Non so niente. Se mi piacerebbe? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma…”

Roma, Totti e l’annuncio sul suo possibile ritorno

Un’apertura, una frase lasciata a metà o una legittima constatazione dei fatti. Come poter interpretare queste parole di Totti? Probabilmente soltanto i prossimi mesi contribuiranno a fugare i dubbi a riguardo. Intanto il ‘Capitano’ continua a sciorinare giocate da sogno sul campo da calcio.

Protagonista indiscusso assieme ad Alex Del Piero della partita ‘Operazione Nostalgia’ al ‘Mazza’ di Ferrara, Totti ha calamitato (come sempre) le luci dei riflettori. In virtù di quella classe che i grandi campioni anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo non perdono mai. Sempre ai microfoni di GOAL, Totti ha poi esternato il suo punto di vista anche sulla situazione legata a José Mourinho, per il quale già in passato in tempi e in modi diversi aveva speso parole al miele. Considerazioni ribandite anche nell’ultima intervista: “Mourinho? Grande allenatore, un grande uomo che ha fatto tantissimo: speriamo possa continuare così”.

Che nei prossimi anni si possa configurare un assetto con Mou allenatore e Totti in dirigenza, magari con un ruolo operativo? Temeraria suggestione, per ora. Per chi ha fatto del “Tutte le strade portano a Roma un vero e proprio leit-motiv” anche meno.