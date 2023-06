Calciomercato Roma, 25 milioni da scontare: contropiede Pinto

Calciomercato Roma, Pinto passa al contropiede e punta ad ottenere lo sconto sul prezzo iniziale: la trattativa entra nel vivo

Le limitate risorse economiche a disposizione costringono Pinto a dover fare gli straordinari per consegnare una rosa più competitiva al mister. I club italiani riversano in una situazione economica delicata, soprattutto quelli di alta classifica, tra le quali non manca la Roma, i cui debiti negli ultimi anni sono cresciuti in maniera esponenziale.

Non sono da meno Juventus, Milan e Inter, con i neroazzurri che rischiano di raggiungere addirittura il miliardo di euro di passivo. Ecco perché le cessioni, ma soprattutto le contropartite, saranno fondamentali per le squadre nostrane per sbloccare le trattative in entrata.

La società sta lavorando molto bene fin ora, riuscendo a piazzare un giovane come Tahirovic, lanciato proprio da José Mourinho, per una cifra superiore a 8 milioni più bonus, che garantiscono una plusvalenza totale nonché una boccata d’ossigeno per le casse del club.

Con lui si apprestano a lasciare la capitale anche Justin Kluivert, direzione Premier League, e Volpato, sempre più vicino al Sassuolo, mentre in entrata si lavora per uno dei calciatori che più si è messo in mostra nello scorso campionato di Serie A, ma Pinto deve studiare la formula per rendere l’operazione fattibile.

Calciomercato Roma, affare da 25 milioni, ma Pinto cerca lo sconto

Con l’addio di Wijnaldum, sostituito dall’ex Lione Aouar, la Roma ha messo un altro tassello importante nel centrocampo, uno dei ruoli che si è dimostrato più in difficoltà, nonostante le grandi prestazioni di Matic e Cristante. Tuttavia un’altro innesto potrebbe essere necessario a Mourinho per competere ad alti livelli su più competizioni, ecco perché la società stava provando a convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese per Davide Frattesi.

La trattativa tra i giallorossi e i neroverdi però sembra non essere mai decollata davvero, tanto che l’operazione che porterebbe Volpato in Emilia pare essere del tutto slegata da quella che riporterebbe Frattesi nella capitale. Pinto non ha perso tempo, sondando diversi nomi per il centrocampo dello Special One, tra cui un’altra conoscenza del campionato italiano Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 in forza al Lecce.

Quello di Hjulmand è un profilo seguito da molte squadre, soprattutto in Serie A, ma la valutazione di 25 milioni di euro fatta dalla squadra pugliese è stata ritenuta troppo esosa dalla Roma, che punta anche in questo caso ad abbassare la valutazione attraverso l’inserimento di alcune contropartite.