Calciomercato Roma, addio più vicino: spunta la destinazione

Non sarà una sessione di calciomercato semplice per le italiane, che dovranno fare i conti con i molti debiti accumulati, che limiteranno e non poco le operazioni in entrata di vari top club. Tra questi figurano Milan, Inter, Juventus e Roma, con i rossoneri che con la chiusura dell’affare Tonali al Newcastle possono però contare sugli 80 milioni scaturiti da questa cessione.

L’Inter invece con la cessione di Brozovic in Arabia non solo ottiene una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma si libera anche di un ingaggio importante come quello del croato, che consentirà maggiore elasticità alla società per investire su un altro colpo.

Un nome caldo in ottica neroazzurra pare essere proprio quello di Davide Frattesi, a lungo seguito dalla Roma, che però non è riuscita a chiudere la trattativa a causa delle elevate richieste della società emiliana. Nonostante il rammarico la Roma percepirà il 30% del cartellino, cifra considerevole che va a dare ossigeno alle casse della società, ma ci sarà da fare i conti anche con la cessione di uno degli uomini cardine della rosa dello Special One.

Calciomercato Roma, addio ad un titolarissimo: ecco la sua destinazione

Con il mancato accesso in Champions era cosa nota che le cessioni sarebbero state determinanti per organizzare il mercato in entrata. Come se non bastasse l’infortunio di Tammy Abraham ha complicato e non poco i piani della società, in quanto era lui l’indiziato principale per essere ceduto, con un suo ritorno in Inghilterra che avrebbe fruttato al club quasi 40 milioni di euro.

Gli addi di Tahirovic, Volpato e Kluivert, vicinissimo al Bournemouth, saranno una boccata d’ossigeno per le casse della società, che però difficilmente potrà risparmiarsi dal perdere uno dei suoi titolarissimi. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola che, come riportato da Flavio Tassotti, è finito anche lui nel mirino dei club arabi, non sono ancora trapelate le cifre dell’affare, ma visti i precedenti probabilmente si parla di cifre importanti sia per la Roma che per il calciatore.

Arrivano conferme anche dalla parte saudita: il club che ha mostrato interesse per #Spinazzola è l’Al-Ahli di #jeddah. Valutazioni in corso. @CusanoTv pic.twitter.com/8j0pdLTxoD — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) June 25, 2023

Difficile dire di no ad un’offerta ritenuta superiore al reale valore dell’esterno italiano che, nonostante si sia dimostrato tra i migliori interpreti in quel ruolo, i continui infortuni potrebbero comunque non renderlo più affidabile come un tempo, e la cessione potrebbe essere la soluzione migliore per entrambi.