Calciomercato Roma, assist clausola e conto alla rovescia per la firma

Calciomercato Roma, sono ore decisive per la chiusura di un altro importantissimo affare: comincia il conto alla rovescia per la firma

Con la cessione di Tonali al Newcastle per una cifra record di quasi 80 milioni di euro, e la cessione di Brozovic in Arabia, la Roma pare ormai essersi allontanata dalla pista che porta a Davide Frattesi. Nonostante i giallorossi abbiano trattato il calciatore anche lo scorso anno le elevate richieste del Sassuolo non hanno mai permesso all’affare di decollare davvero.

Vani sono stati i tentativi del centrocampista, che ha spinto per tornare nella capitale, il cui futuro ormai sembra essere sempre più improntato verso Milano. Non è chiaro ancora chi sia la favorita per assicurarsi le sue prestazioni, anche se pare possa esserci un incontro che può rivelarsi decisivo nella prossima settimana proprio tra i neroverdi e la dirigenza neroazzurra, che proverà dunque a chiudere l’affare.

Nonostante questo Tiago Pinto non vuole farsi trovare impreparato, e studia le migliori opzioni che le limitate risorse della Roma possono permettersi, ed un nuovo rinforzo potrebbe a breve sbarcare nella capitale, si parla ormai di conto alla rovescia per la firma.

Calciomercato Roma, la clausola favorisce i giallorossi: conto alla rovescia per la firma

Pinto osserva interessato l’evolversi della trattativa Frattesi, valutando un inserimento qualora le milanesi non dovessero riuscire a trovare l’accordo con il Sassuolo, anche se non arrivano segnali positivi al riguardo. Volpato sarebbe dovuto essere una contropartita nella trattativa, ma per ora i neroverdi stanno procedendo al suo acquisto con una trattativa che appare slegata da quella di Frattesi, dal quale la Roma incasserebbe comunque il 30% del prezzo di vendita.

Per rinforzare la rosa Tiago Pinto ha messo gli occhi anche sul laterale del Leeds Rasmus Kristensen, con il quale la trattativa è ormai ben avviata. A favorire un suo trasferimento è una clausola presente sul contratto dei calciatori del club inglese, che gli consente di liberarsi andando via in prestito secco vista la retrocessione, cosa che non sta affatto piacendo al club d’oltremanica.

La Roma punta ad una risoluzione diplomatica con il club inglese, proprio come fatto per LLorente, valutando l’inserimento di clausole di riscatto. Niente di ufficiale, ma ci si aspetta una chiusura definitiva dell’affare entro la prossima settimana, soprattutto viste le condizioni che sarebbero vantaggiose per entrambe le società.