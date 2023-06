Calciomercato Roma, blitz del Milan: sorpasso con lo scambio

Calciomercato Roma, 30 milioni e contropartita per scipparlo alle big di Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Quella fin qui condotta da Tiago Pinto e colleghi si sta rivelando una campagna acquisti intelligente quanto funzionale, contraddistinta da una veemente attenzione nei confronti delle diverse esigenze del club giallorosso. Ai piani alti di Trigoria sapevano da tempo che l’estate di preparazione alla terza stagione di Mourinho, al netto delle solite attenzioni nei confronti di bilanci e plusvalenze, avrebbe dovuto cercare di regalare allo Special One una rosa ancora più competitiva rispetto a quella allenata nel suo primo biennio giallorosso.

Il mancato approdo alla Champions League da cinque anni a questa parte e mai come questa volta rasentato gloriosamente da Dybala e colleghi in occasione della sciagurata serata di Budapest, non sta sicuramente aiutando gli addetti ai lavori a garantirsi quella libertà di manovra che garantirebbe margini di movimento ben più ampi a chi di competenza. Dove non è possibile arrivare con il portafoglio, dunque, bisogna cercare di giungere con le idee, seppur con la consapevolezza di dover al contempo fare i conti con tempismo e attenzione alle ingerenze di altri club, italiani e non solo.

Calciomercato Roma, incontro Milan-Sassuolo per Frattesi: tre contropartite sul piatto

In tale ottica, dunque, si leggano gli ultimi aggiornamenti su Davide Frattesi, al centro di trattative e discussioni proseguenti da non poco tempo e che, attualmente, parrebbero destinare l’ex Roma ad una tra Inter, Milan e, più indietro, la Juventus. Il tutto senza dimenticare delle chance di un ipotetico ritorno capitolino, remote ma non utopistiche.

I rapporti tra la Roma e il Sassuolo sono più che degni, alla luce di una sinergia nata ormai da tempo e che, nel caso specifico di Frattesi, potrebbe essere acuita anche dalla consapevolezza di Carnevali di dover riconoscere il 30% di futura rivendita in caso di cessione del centrocampista neroverde. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Davide sarebbe però in questa fase vicino al Milan, con il quale è previsto incontro da parte di Carnevali nel corso della prossima settimana.

Fissato l’appuntamento con il direttore rossonero Furlani, si cercherà di trovare un’intesa per vendicare lo scippo Thuram degli scorsi giorni. Prima, però, bisognerà attendere l’ufficialità di Tonali, destinata a fruttare un ingente quantità di denaro che a Via Aldo Rossi destineranno al rinforzo di plurimi ruoli della rosa di Pioli. La richiesta di 40 milioni per Frattesi, si legge, potrà intanto essere abbassata a circa 30 milioni, previo inserimento delle giuste contropartite.

Tra queste, il Sassuolo apprezza in particolar modo Lorenzo Colombo, valutato una decina di milioni e reduce da una bella annata al Lecce. Alternative secondarie ma non poco gradite restano Daniel Maldini e Tommaso Pobega.