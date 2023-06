Calciomercato Roma, blitz Inter: data fissata e doppia opzione

Calciomercato Roma, Pinto deve fare i conti con il blitz a sorpresa dell’Inter, ma il gm giallorosso non si farà trovare impreparato

A José Mourinho serviva un segnale dalla società, un segnale che pare essere già arrivato in questo avvio di calciomercato, dove sono arrivati due calciatori giovani e di livello. Gli acquisti di Aouar e N’Dicka, rispettivamente classe 1998 e 1999, vanno non solo ad elevare il tasso tecnico, ma anche ad abbassare considerevolmente l’età media della rosa, soprattutto dopo la partenza di Gini Wijnaldum, bocciato da società e tifosi.

La stagione appena conclusa ha dato ai giocatori più consapevolezza dei propri mezzi, soprattutto grazie al grande spirito di abnegazione che ha contraddistinto ognuno degli uomini in campo, ma questo non basta. Se da un lato abbiamo potuto ammirare tutti i pregi di questa rosa, siamo consapevoli anche dei limiti di essa, ecco perché intervenire sul mercato potrà essere fondamentale per tornare a competere ad alti livelli.

L’accesso in Champions sarà fondamentale per il processo di crescita ideato dai Friedkin, ecco perché migliorare la squadra resta un imperativo di Pinto e della società, che però dovrà fare i conti con l’Inter, che si è fatta sotto per uno dei pupilli di Pinto.

Calciomercato Roma, attenzione al blitz dell’Inter: data fissata e doppia opzione

I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono moltissimi, alcuni si concretizzeranno altri no, molto dipende anche dalle cessioni di quei calciatori ritenuti in esubero da società e allenatore. Le prime pedine hanno cominciato a lasciare la capitale, con Tahirovic che si è aggregato ai lancieri dell’Ajax e Kluivert vicinissimo al passaggio in Inghilterra, ma questo potrebbe non bastare a sbloccare le operazioni in entrata.

Anche Volpato è vicinissimo al passaggio al Sassuolo, operazione slegata da quella che dovrebbe portare Frattesi a Roma, ma non è detto che Pinto non stia continuando ad insistere per il centrocampista italiano. Negli ultimi giorni si è fatta sempre più concreta la pista Inter che, secondo quanto riportato da SportItalia, mercoledì potrebbe avere un incontro decisivo per chiudere l’affare.

Nel caso la trattativa andasse in porto Pinto non si farà trovare impreparato, in quanto la Roma vanta sul calciatore una clausola del 30% sulla rivendita, cifra che porterebbe una boccata d’ossigeno alle casse giallorosse, e che potrebbe addirittura essere determinante per sbloccare un ulteriore acquisto per rinforzare la rosa.