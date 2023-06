Calciomercato Roma, colpo di scena Pinto: il Psg ha detto no

Calciomercato Roma, dalla Francia trapelano importanti indiscrezioni sul suo futuro: il Psg rimescola le carte in tavola.

Intrecci in panchina ma non solo. Le mosse di mercato del Psg sono stato spesso associate a quelle della Roma, visto che i transalpini avevano messo gli occhi anche su José Mourinho. Alla fine, però, lo ‘Special One’ è rimasto nella Capitale, convinto del progetto giallorosso che non è stato mai messo in discussione dal tecnico portoghese.

Il casting dei parigini per la panchina, invece, continua a calamitare l’attenzione mediatica. Dopo aver messo gli occhi su Nagelsmann, infatti, i neo Campioni di Francia hanno dirottato le proprie attenzioni su Luis Enrique, per il quale l’intesa non dovrebbe tardare ad arrivare. Il tecnico asturiano, accostato anche al Napoli, dopo la fine dell’esperienza alla guida della Nazionale Spagnola, è dunque sempre più vicino al ritorno in panchina. Stando a quanto trapela dalla Francia, l‘ex Barça avrebbe già fornito direttive chiare sul modo con il quale rinforzare la squadra sul mercato.

Calciomercato Roma, dietrofront Psg per Zaha: lo scenario

Uno dei nomi che era stato accostato con una certa convinzione sia alla Roma che al Psg è quello di Zaha, sul quale ha messo gli occhi anche la Lazio. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace in scadenza il 30 giugno, l’attaccante ivoriano ha cominciato a guardarsi intorno per tastare soluzioni importanti sul suo futuro.

Nel novero delle pretendenti a Zaha c’era anche il Psg. L’imperfetto è d’obbligo visto che, stando a quanto riferito da Sports Zone, i parigini avrebbero immediatamente cambiato obiettivo su input del (probabile) prossimo allenatore. Luis Enrique, infatti, avrebbe già espresso qualche perplessità in merito al possibile ingaggio di Zaha, giudicato non compatibile con il proprio credo tattico. Un assist a sorpresa per le romane, che a questo punto potrebbero beneficiare del dietrofront del Psg per avere maggiori spazi di manovra nella corsa al calciatore. Staremo a vedere cosa succederà.