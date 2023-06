Calciomercato Roma, firma UFFICIALE: “Emozione grandissima”

Calciomercato Roma, arriva la firma ufficiale e il calciatore non riesce a trattenere l’emozione: parole d’amore per la città e i tifosi

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che sta cercando in ogni modo di consegnare all’allenatore José Mourinho una rosa dal tasso tecnico migliore rispetto a quella della stagione precedente, nonostante un budget limitato a sua disposizione.

Non sarà semplice, e non lo sarebbe stato neanche con i soldi derivanti dall’accesso in Champions, a causa dei paletti imposti dal Fai Play Finanziario, figuriamoci nella delicata situazione economica in cui riversa il club. A rendere tutto ancora più difficile per Tiago Pinto ci ha pensato il tremendo infortunio di Tammy Abraham, essendo l’attaccante inglese uno dei possibili nomi in uscita che avrebbero dovuto finanziare il mercato in entrata.

A causa di questo brutto episodio la Roma si vede costretta ad investire anche in un ruolo dove sarebbe dovuta essere coperta, senza neanche contare su una cessione, cosa che complica e non poco i piani della società. Nonostante questo però è arrivata a sorpresa la firma ufficiale, ed il calciatore si lascia andare a dichiarazioni d’amore verso la città e i tifosi.

Calciomercato Roma, la firma è ufficiale: “Emozione grandissima”

La Roma è stata brava ad anticipare le dirette concorrenti per aggiudicarsi due calciatori di livello come Aouar e N’Dicka, mettendo i primi mattoni per costruire una squadra più solida. Ovviamente le operazioni in entrata non possono finire qui, soprattutto visti i grandi problemi dimostrati dalla rosa nel corso della passata stagione, dove in campionato la Roma ha conquistato a malapena il sesto posto.

Senza Abraham, e senza un sostituto dal mercato, almeno per adesso la punta titolare è il Gallo Belotti, fresco di rinnovo scattato in automatico grazie ad una clausola sul suo contratto. L’attaccante ex Toro è entusiasta di continuare la sua avventura nella capitale, e si è raccontato in un’intervista ai microfoni di Asroma.com.

“Per me è un’emozione grandissima, fin dal primo momento che ho messo piede dentro Trigoria ho capito l’importanza di questa squadra, di questa gente, di questa città. È qualcosa che si può percepire soltanto quando si è dentro al 100%, qualcosa di talmente importante che mi rende orgoglioso. Vivo questo prolungamento come una tappa di un percorso iniziato un anno fa”.