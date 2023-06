Calciomercato Roma, il Barcellona mette la freccia: addio Serie A e rinforzo gratis. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In attesa di comprendere quelle che saranno le imminenti evoluzioni di un calciomercato ormai entrato sempre più nel vivo e fin qui contraddistinto da una non poco veemente attenzione per il congiungimento delle necessità di rinforzare lo scacchiere parallelamente al lavoro di epurazione ai fini delle plusvalenze, continuano ad essere numerosi gli intrecci che potrebbero toccare anche lo stesso mondo Roma.

Fino a questo momento, Tiago Pinto ha cercato di condurre, parallelamente ai discorsi sul fronte cessioni, i non meno importanti dialoghi per regalare gli elementi giusti a mister Mourinho, consapevole di avere del buon materiale a disposizione ma altrettanto conscio delle defezioni palesate nel corso di questo biennio da una squadra che appare più che perfettibile e per la quale, come noto, lo Special One ha chiesto al direttore e alla dirigenza uno sforzo per ottenere qualcosa in più.

Calciomercato Roma, Cuadrado nel mirino del Barcellona: c’è il benestare di Xavi

Gli acquisti ufficiali di Ndicka e Aouar rappresentano sicuramente pedine importanti per corroborare uno scacchiere che ha dimostrato necessità di intervento quasi in ogni reparto. In attesa di comprendere evoluzioni sull’attacco e un centrocampo per il quale, dopo Aouar, continua ad essere quantomeno monitorato Davide Frattesi, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna sul futuro di un quasi ex Juventus.

Ci riferiamo a Juan Cuadrado, esterno bianconero più che vicino alla scadenza contrattuale e finito nel mirino diversi top club, non solo italiani. Al netto di una carta di identità che non lo colloca più tra i giovanissimi, l’eclettico e intelligente Juan rappresenterebbe un rincalzo gratuito più che importante. Il suo futuro, come riferisce El Gol Digital, sembra però essere lontano dalla Serie A.

Sulle tracce di Cuadrado si sta, infatti, muovendo con una certa insistenza il Barcellona: Xavi ha detto di apprezzare un target come quello del colombiano, che permetterebbe a Koundé di tornare nuovamente a giocare con continuità di difensore centrale, garantendo un valido e ben più che affidabile ricambio a Julian Araujo.