Calciomercato Roma, vendetta Marotta: blitz anti Mourinho

Calciomercato Roma, nuova insidia Inter per il rinforzo in attacco: dipende tutto da Lukaku.

Le campagne acquisti, soprattutto durante il trimestre estivo, sono non poche volte contraddistinte da una serie di intrecci che, se sfruttati con il tempismo giusto, rischiano di divenire decisivi ai fini delle felici riuscite delle trattative in questione. Ne sa qualcosa Tiago Pinto, abile nel riuscire a fiutare gli scenari giusti, colti in Serie A o anche presso gli altri campionato europei.

Ben consapevole delle attuali esigenze giallorosse, il GM si sta fin qui distinguendo per un’attenzione bidirezionale, caratterizzata dalla ricerca di acquirenti che permettano di salutare gli esuberi e concretizzare le necessarie plusvalenze, senza però perdere di vista l’anelito di Mourinho a ricevere degni rinforzi in visa della prossima stagione.

Gli interventi fin qui condotti, da Ndicka ad Aouar, passando per Kluivert e Tahirovic, ben ci permettono di comprendere come Pinto e colleghi stiano riuscendo a condurre in parallelo discorsi slegati ma perfettamente intrecciantisi tra di loro. La lista delle priorità, almeno fino al 30 giugno, continua intanto a interessare soprattutto le uscite, senza però per questo snobbare le non poche questioni legate alle entrate. Su tale fronte, abbiamo visto come la Roma si stia muovendo su giocatori che possano corroborare i reparti apparsi in maggiore difficoltà, a partire da un attacco reduce da un’annata poco produttiva e, Dybala a parte, fin troppo sterile.

Calciomercato Roma, anche l’Inter piomba su Morata: è l’alternativa a Lukaku

Se è vero, infatti, che nelle ultime settimane i discorsi abbiano abbracciato anche il reparto difensivo che, dopo Ndicka, potrebbe a breve abbracciare anche Kristensen e Llorente, è altrettanto giusto ricordare le non poche evoluzioni registratesi sul fronte offensivo. Più o meno parallelamente ai discorsi avviati con il Leeds per provare a strappare il doppio approdo nelle retrovie, Pinto ha condotto plurimi discorsi con il West Ham, ai fini di un’intesa che permettesse a Mourinho di sfruttare le qualità dell’ex Sassuolo.

Il ritorno di Gianluca non è però stato l’unico scenario sondato nel corso di questo mese, come restituitoci dai non pochi accostamenti anche di un altro nobile e suggestivo nome quale quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, forte di un’esperienza vincente nel nostro campionato, continua a ingolosire i giallorossi e altri nobili club di Serie A, alla luce di una situazione contrattuale con l’Atletico Madrid che potrebbe vederlo partire per circa 10 milioni di euro.

Al netto della recente insistenza del Milan, va segnalato l’ultimo aggiornamento de “La Gazzetta della Sport”, a detta della quale sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri, coinvolti in una sorta di gioco di derby di mercato che sta abbracciando e interessando giocatori come Thuram o Frattesi, vedrebbe in Alvaro la valida alternativa a Lukaku. Per il belga, il Chelsea non intende scendere a compromessi troppo evidenti come lo scorso anno e chiede circa 40 milioni di euro, forte anche degli interessamenti arabi che potrebbero certamente soddisfare le richieste di Boehly.

Morata non disdegnerebbe affatto un ritorno nel nostro campionato ma sa bene di non poter aspettare a lungo: ne sia avvisata la stessa Roma, conscia, proprio come Inter e Milan, della grande occasione di mercato rappresentata dal centravanti spagnolo che, a questo punto, potrebbe rappresentare una sorta di tardiva vendetta targata Marotta dopo l’approdo di Dybala alla Roma lo scorso anno.