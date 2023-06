Incubo Roma, scacco matto Inter: sorpasso ‘ufficiale’

Calciomercato Roma, c’è stato il sorpasso ‘ufficiale’ che risveglia l’incubo giallorosso. Ecco le cifre che rivelano tutto.

Sono tanti i nomi in grado di stimolare e suscitare grande interessi in casa giallorossa nel corso di queste roventi settimane di mercato, contraddistinte fin qui da un dinamismo non poco evidente ai piani alti di Trigoria. Sin dai giorni immediatamente alla vittoria contro lo Spezia, fondamentale per confermare quantomeno la presenza in Europa League ed edulcorare parzialmente la delusione di Budapest, Tiago Pinto e colleghi hanno subitamente cercato di seguire la strada maggiormente adatta per preparare la squadra ad affrontare il prossimo campionato nel migliore dei modi.

I timori inizialmente legati ai dubbi circa la presenza dell’allenatore, sono pian piano scemati, alla luce delle dichiarazioni emblematiche (ma ancora ermetiche) spese dallo stesso tecnico dopo la finale persa contro il Siviglia. Pochi giorni dopo, nel giro di campo in occasione dell’ultima gara della Serie A, lo Special One evidenziava con gesti evidenti e carismatici la propria volontà di restare nella Capitale, con un’espressione emblematica e, sottolineante, forse quanto da lui stesso affermato pochi giorni prima.

Calciomercato Roma, Frattesi prende quota: Inter in pole position

Per restare in una Roma con la quale ha tessuto un legame viscerale, Mourinho ha infatti rinunciato ai ricchi soldi dell’Arabia ed è riuscito a non essere coinvolto in un pericoloso walzer di panchine europee che certamente avrebbero potuto tangerlo con ben altra veemenza. I presupposti per vederlo degnamente onorare almeno un altro anno di contratto non ci sono ancora del tutto, ma il lavoro di Tiago Pinto in questa fase sembra andare proprio in questa direzione.

Le richieste arrivate già il 31 maggio non sono state, fin qui, assecondate universalmente ma è giusto evidenziare come, più di tanti altri club, la Roma sia in una costante e coerente fase di lavoro volta a limare gli aspetti legati sia alle esigenze finanziarie in entrata che a quelle in uscita. I nomi fin qui accostati sono stati diversi e, tra i vari, si segnala in particolar modo quel Davide Frattesi divenuto sempre più oggetto del desiderio delle big italiane.

Giochi al rialzo, aste e intrecci in Serie A stanno da tempo facendo da sfondo all’apparecchiamento del futuro di un giocatore attualmente nel mirino di tante big. Su tale fronte, le cifre ‘ufficiali’ SNAI sembrerebbero poter “allarmare” i tifosi della Roma. Un ritorno a casa per Frattesi è infatti quotato 7.50 volte la posta in palio. Una cifra meno elevata rispetto allo scenario laziale o napoletano, ma certamente diversa e lontana dalle piste milanesi.

Un approdo all’Inter è infatto quotato a 1.72 (è la quota più bassa), seguito da 2.00 di un Milan alla ricerca di degni sostituti per Sandro Tonali. Segue la Juventus a 5 e, dopo Roma eLazio (33, come il Napoli), seguono le quotazioni relative all’approdo al Brighton, attualmente attestantisi sul 50.