Roma nei guai, scende in campo la Juve: nuova svolta in attacco

Calciomercato Roma, il ritorno di fiamma della Juventus complica i piani di Pinto: rebus ancora da sciogliere, ecco le ultime novità.

Il domino degli attaccanti in ogni sessione di calciomercato caracolla e non poco l’attenzione mediatica. Alla luce dell’infortunio accorso a Tammy Abraham, anche Tiago Pinto è alla ricerca di un innesto importante con il quale rimpolpare un reparto che nell’ultima stagione ha faticato ad esprimersi con continuità su alti livelli.

Se si esclude l’apporto di Dybala, infatti, il contributo degli altri attaccanti ha destato qualche perplessità. Ecco perché il GM giallorosso sta valutando quelle occasioni che, se sfruttate, potrebbero rinfoltire il reparto offensivo completandolo nelle sue caratteristiche. Un profilo su tutti, Gianluca Scamacca. Nei giorni scorsi il blitz londinese di Pinto è servito per cominciare a ragionare sull’eventuale operazione con il West Ham. Dai primi sondaggi esplorativi effettuati, i giallorossi hanno appreso la volontà degli Hammers – che non considerano Scamacca incedibile – di valutare eventualmente una cessione a titolo definitivo del proprio attaccante.

Calciomercato Roma, anche la Juventus su Scamacca: la situazione

Al momento il club inglese ha rispedito al mittente le varie proposte di prestito ricevute. Staremo a vedere, però, se nei prossimi giorni la posizione dei neo vincitori della Conference League potrà ammorbidirsi. Come evidenziato da Flavio Mario Tassotti, la Roma resta sempre interessata all’opzione Scamacca, anche se Pinto fino al 30 giugno continuerà a giocare su svariati tavoli per provare a capitalizzare eventuali occasioni interessanti.

La concorrenza per Scamacca, però, aumenta sempre di più. Stando a quanto riferito dallo stesso Tassotti, infatti, nelle ultime ore anche la Juve sarebbe ritornata a bussare alla porta di Scamacca per provare a capire eventuali margini di manovra. I bianconeri, che nel corso delle prossime settimane dovranno sciogliere il nodo Vlahovic, si sono aggiornati sulla situazione Scamacca, oggetto del desiderio anche del Milan. Dopo aver ufficializzato il ritorno in bianconero di Milik, infatti, la Juve si sta guardando intorno per capire il da farsi. Vlahovic non è incedibile e se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni di euro il serbo potrebbe seriamente fare le valigie, soprattutto se – come sembra – alla fine Allegri dovesse restare sulla panchina bianconera. Con Vlahovic (eventualmente) out, occhio al possibile ritorno di fiamma della Juve per Scamacca. Seguiranno aggiornamenti.