Roma, trattativa con i Friedkin terminata: nuovo colpo europeo

Roma, nuovo ‘colpo’ in pieno stile americano: al termine di una trattativa durata un anno, i Friedkin concretizzano l’ennesimo affare.

In questi circa tre anni vissuti all’ombra del Colosseo, la proprietà texana, subentrata alla difficile gestione della presidenza Pallotta durata poco meno di una decade, ha dimostrato serietà di intenzioni e grandi prospettive. Alla luce di una forte abitudine a grandi investimenti e una consapevolezza nel mondo economico maturata da anni da parte del Friedkin Group, Dan e Ryan hanno fin qui cercato di intervenire plasmando tutti quegli aspetti necessitanti di interventi più e meno immediati sin dal primo giorno del proprio approdo.

Situazioni divenute tristemente emblematiche del recente passato, quali le sconfitte a tavolino con Hellas Verona o Spezia, legate ad errori di dirigenti e tesserati giallorossi prontamente allontanati dal club, hanno permesso di far emergere una concretezza squisitamente a stelle e strisce, riflessasi anche in un pragmatismo e una silente operosità che hanno fatto da sostrato anche alle decisioni più squisitamente calcistiche.

Roma, i Friedkin continuano a investire in Europa: acquistato il club Cannes

Basti pensare al colpo di teatro Mourinho, contraddistinto da uno stupore direttamente proporzionale alla mole di notizie uscite prima dell’annuncio e relative ai tanti nomi che la Roma sembrava aver messo nel mirino per la fase post-Fonseca, tra i quali mai era stato inserito quello dello Special One. Se a ciò si aggiunge anche la scelta di puntare, oltre che sull’allenatore, anche su giocatori ed elementi di carattere internazionale, si comprende bene come uno dei primi aneliti dei Friedkin sia sempre stato relativo alla crescita e l’espansione del club.

Il fiuto degli affari e la serietà di intenzioni, come detto, si sono fin qui riflesse e concretizzate in numerose scelte. Tra le varie, si segnali anche la notizia giunta nel corso di queste ultime ore e relativa alla conclusione di una trattativa durata più di un anno. Ci riferiamo a quanto riportato dal The Athletic, che ha evidenziato come, al termine di dialoghi iniziati diversi mesi fa, la famiglia Friedkin ha acquistato il Cannes.

Il club francese, militante in National 3, si inserisce, dunque, nella lista di club di comproprietà americane, insieme a Lorient, Lione e un Tolosa che abbiamo fin qui visto essere coinvolto nelle tante questioni che hanno interessato la posizione di Cardinale e del Milan.