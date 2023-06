Uefa e Mourinho : decisione UFFICIALE su Taylor

Uefa e Mourinho: dopo il caos delle ultime settimane che ha visto protagonista lo Special One arriva la decisione ufficiale su Taylor

José Mourinho si sa, o lo si ama o lo si odia. È proprio il suo carattere a renderlo uno dei personaggi più controversi, ma anche più vincenti della storia del calcio. Lo Special One si è sempre contraddistinto per non avere peli sulla lingua, come ha dimostrato più volte non solo in Italia, dove si è reso protagonista di alcune perle entrate di diritto nella storia del calcio nostrano.

Una delle più iconiche fu il botta e risposta avuto con l’allora presidente del Catania Lo Monaco: “Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto”.

Anche nel post partita della finale di Europa League dello scorso 31 maggio lo Special One si è reso protagonista di un episodio che fece discutere e non poco, quando nel parcheggio dello stadio inveì contro il direttore di gara Taylor, oggi a distanza di quasi un mese arriva la decisione ufficiale sull’arbitro inglese.

Uefa e Mourinho: arriva la decisione ufficiale sull’arbitro Taylor

La sfuriata di José Mourinho nel post partita della gara valida per la finale di Europa League ha scosso le fondamenta della Uefa. Dopo l’annuncio dei provvedimenti lo Special One ha mandato una lettera eloquente a Boban (esponente della federazione) annunciando il suo addio all’Uefa Football Board, scatenando la rabbia dei vertici Uefa.

Dopo una direzione di gara definita da molti unilaterale ci si aspettavano provvedimenti verso l’arbitro inglese Taylor, che però ad oggi non è ancora arrivata. Come se non bastasse la Uefa ha diramato la lista degli arbitri di elite, un gruppo in cui sono presenti le eccellenze dei fischietti europei e che viene nominato al termine di ogni stagione.

In questa lista figura il fischietto inglese, ed i tifosi non hanno affatto reagito bene a questa lista, definendolo un affronto alla Roma, ma soprattutto al tecnico portoghese. Di seguito la lista completa degli arbitri scelti dall’organo europeo.

Irfan Pelito (Bosnia)

Alexey Kulibakov (Bulgaria)

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spagna)

Jesus Gil Manzano (Spagna)

José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

Benoit Bastien (Francia)

François Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Daniel Siebert (Germania)

Tobias Stieler (Germania)

Felix Zwayer (Germania)

Anastasios Sidiropoulos (Germania)

Orel Grinfeeld (Israele)

Davide Massa (Italia)

Daniele Orsato (Italia)

Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Maciniak (Polonia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Stvan Kovacs (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

William Collum (Scozia)

Srdjan Jovanovic (Serbia)

Sandro Scharer (Svizzera)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Hali Umut Meler (Turchia)