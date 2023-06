Addio Roma, pioggia di milioni: ha già detto sì all’Al Ahli

Addio Roma, una pioggia di milioni cambia le carte in tavola. Il giocatore ha detto già di sì al club arabo. Trattativa in fase di chiusura

Questa sessione di calciomercato è sicuramente condizionata da quelle che sono le trattativa che hanno chiuso e che cercheranno di chiudere le prossime settimane le squadra arabe. Operazioni che vedono investimenti di milioni e milioni di euro e che lasciano poco spazio, a tutte le altre, di poter pensare al colpo grosso.

Sono diversi già gli elementi che hanno deciso di raggiungere Cristiano Ronaldo, e altri lo potrebbero fare nel breve giro di posta. Uno di questi era entrato anche nel mirino di Pinto, un attaccante, visto che i giallorossi dopo l’infortunio di Abraham ne stanno cercando uno che possa andare a sostituire l’inglese. Un attaccante che ha chiuso il suo contratto in Inghilterra e che adesso avrebbe già detto di sì, secondo le informazioni riportate da Relevo, all’Al Ahli.

Addio Roma, anche Firmino in Arabia

E il nome è quello di Roberto Firmino, centravanti brasiliano che dopo molti anni e altrettanti successi non ha rinnovato il proprio accordo con il Liverpool di Klopp. Anche lui è pronto a prendere un aereo per volare in Arabia Saudita, coperto da una montagna di soldi che nessuno in Europa e in generale nel Mondo, siamo sicuri, è in grado di dargli.

Come detto Firmino in diverse occasioni è stato accostato ai giallorossi, già prima dello stop di Tammy visto che, comunque, Pinto lo aveva messo nella lista dei cedibili e sperava che qualcuno potesse mettere sul piatto 40-50milioni di euro per il cartellino. Purtroppo così non sarà, e nemmeno Firmino arriverà all’ombra del Colosseo. Un mercato come detto “falsato” dalle disponibilità economiche di alcune squadre. Non solo la Premier quindi che è come un pozzo senza fondo, ma anche dall’altra parte del Mondo le cose sono simili. Anzi meglio, per loro.