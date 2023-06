Bove, frecciata al compagno di squadra: “Non è stato di grande aiuto”

Edoardo Bove si lascia andare ad una frecciatina proprio contro il suo compagno di squadra “Non è stato di grande aiuto”.

Edoardo Bove è stato senza alcun dubbio una delle migliori sorprese della passata stagione. Non era semplice per un ragazzo giovane come lui riuscire ad inserirsi in un ruolo dove due titani come Matic e Cristante la fanno da padroni, ma lui non si è lasciato abbattere, ed è riuscito ad entrare nelle rotazioni facendosi trovare sempre pronto quando chiamato in causa.

Ad oggi, sebbene ancora non sia tra i possibili titolari, potrebbe diventare una pedina fondamentale per Mourinho, che ha già dimostrato di credere molto in lui, schierandolo spesso anche titolare. E pensare che appena lo scorso anno il suo nome era finito in ottica Sassuolo, nella trattativa che avrebbe dovuto riportare Frattesi nella capitale, trattativa poi saltata per le eccessive richieste del club emiliano.

Un calciatore con grandi potenzialità di crescita, soprattutto se gestito da un allenatore come lo Special One, che più volte ha dimostrato di saper tirar fuori più del 100% dai suoi giocatori. Di recente però Edoardo Bove si è lasciato andare ad una dichiarazione che non è passata inosservata alle orecchie dei tifosi giallorossi, definendo il compagno di squadra come “poco utile alla causa”.

Bove, bacchettata ironica a Solbakken: “Non è stato di grande aiuto”

In questi giorni i migliori prospetti italiani sono in campo per l’europeo U21, competizione che ha già fatto molto discutere a causa dell’assenza del Var, che ha compromesso e non poco la partita di esordio degli azzurrini contro la Francia.

Nicolato è stato bravo a mantenere i suoi ragazzi concentrati, che sono riusciti a centrare la vittoria nella seconda partita del torneo, vittoria fondamentale che potrebbe aver rilanciato la squadra. La prossima partita sarà fondamentale per il passaggio del turno, ed il nostro avversario sarà la Norvegia, nazionale del compagno di squadra in giallorosso di Edoardo Bove, Solbakken.

In un’intervista rilasciata a pochi giorni dal match decisivo per l’Europeo il centrocampista giallorosso ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio Solbakken, a cui ha ammesso di avere chiesto informazioni sulla Norvegia U21: “Non mi è stato di grande aiuto, però noi se giochiamo come sappiamo faremo una grande partita”, questa la frecciatina, ovviamente ironica, lanciata al norvegese.