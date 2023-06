Calciomercato Roma, ‘giallo’ d’Arabia: incontro ed offerta da brividi

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: l’incontro in programma potrebbe sparigliare le carte. L’offerta è già pronta ed è di quelle clamorose.

A rivoluzione ogni logica di mercato in questi primi giorni della campagna trasferimenti sono sicuramente i petro-dollari dell’Arabia. Sono diventati tanti i calciatori che, cadendo alle lusinghe offerte dalle maxi-proposte esotiche, hanno deciso di accettare questo tipo di proposte.

Questo ‘tourbillon’ saudita potrebbe influenzare anche le scelte di mercato della Roma. Non solo sul fronte Spinazzola, per il quale si aspettano novità importanti in tempi relativamente brevi. Un profilo in entrata che piace alla Roma è infatti quello di Wilfried Zaha, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Crystal Palace in scadenza tra pochi giorni. Il jolly offensivo ivoriano, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, si sta guardando intorno per valutare le diverse offerte sul tavolo.

Calciomercato Roma, intrigo Zaha: i dettagli

In Italia Zaha fa gola alla Roma e non solo. Anche la Lazio, ad esempio, nelle scorse ore ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Oltre all’interessamento di molti club della Premier, però, a far saltare il banco potrebbe essere ancora l’Al-Nassr.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, dopo una prima offerta rispedita al mittente, la compagine di Cristiano Ronaldo sarebbe pronta a ritornare alla carica, mettendo sul piatto una super offerta per riuscire a convincere Zaha. Come evidenziato dal tabloid britannico, infatti, in questa settimana si dovrebbe tenere un incontro tra gli uomini mercato del club saudita a l’entourage di Zaha per provare a trovare la quadra definitiva. Da capire quale sarà la portata della nuova super offerta che si prospetta già da capogiro.