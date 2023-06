Da “nuovo Haaland” a prezzo d’occasione: ecco i gol per la Roma

Calciomercato Roma, Pinto è a Londra e cerca altri due elementi: sul taccuino del gm spunta la doppia pista in Premier League

A Londra per chiudere gli affari, quelli imminenti. Tiago Pinto, insieme a Lina Souloukou è in Inghilterra per cercare di dare un’accelerata alle operazioni di mercato che interessano i giallorossi. E di operazioni di mercato in ballo ce ne sono tante, soprattutto per quanto riguarda l’attaccante.

I giallorossi devono prendere un elemento che vada a sostituire Abraham, e messa da parte per un poco la questione Scamacca, che il West Ham vorrebbe cedere a titolo definitivo e in prestito, sono spuntate altre due idee nella testa del gm della Roma. Due elementi che giocano in Premier League, precisamente al Leicester, che quest’anno come tutti sappiamo è retrocesso. Quindi i big per forza di cose andranno via, lasciando le Foxes che sono alla ricerca della migliore offerta.

Calciomercato Roma, ecco la doppia pista in Premier League

Il primo nome è quello di Iheanacho, che a ottobre compirà 27 anni, era già stato cercato nell’estate 2021 alla Roma prima che si chiudesse per Abraham. Ma oltre lui, da quelle parti, il nome che interessa molto è quello di Daka, un vecchio pallino del dirigente portoghese, visto che per il 23enne zambiano era stato fatto più di un sondaggio, prima dell’offerta del Leicester al Red Bull Salisburgo di 30milioni di euro che aveva chiuso la pratica, ricordiamo che gli austriaci presero Daka come erede di Haaland.

Daka, in due stagioni in Inghilterra, ha messo a segno 15 gol, di cui 9 in Premier (4 nel campionato appena concluso). Non è un bomber quindi di primissimo pelo, ma è un profilo che intriga e anche molto. I fari insomma sono accesi attorno a questi due uomini. Senza dimenticare infine che, all’orizzonte, c’è sempre la questione Morata a tenere banco. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid è rimane nell’orbita. Questa notizia di questo doppio interesse è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport.