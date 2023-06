Juventus-Roma, ‘scherzetto’ turco e firma lampo: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, il suo futuro è ritornato prepotentemente in discussione. L’intreccio con la Juve e i possibili scenari: cambia di nuovo tutto.

In questi primi giorni della sessione di calciomercato la Roma si è mossa con netto anticipo per puntellare quelle zone del campo in cui necessitavano rinforzi. Dopo l’ufficializzazione dell’affare Aouar, infatti, è arrivato anche l’acquisto sempre a parametro zero di Ndicka. Nel frattempo i giallorossi hanno rivolto le proprie attenzioni al perfezionamento di quelle trattative con cui mettere a segno interessanti plusvalenze.

La fase operativa del mercato della Roma prevede ora almeno un innesto sulle corsie laterali. Non è un caso che il nome più caldo in questa fase sia quello di Kristensen, individuato come l’innesto ideale per rinforzare una corsia destra che la scorsa stagione fu costretta a fare a meno di Karsdorp per diverso tempo. Con il Leeds il discorso è avviato già per Llorente, il che potrebbe garantire un interessante effetto domino. Ad ogni modo Pinto tiene comunque calde anche altre piste, per non farsi trovare impreparato in caso di improvvisi colpi di scena.

Calciomercato Roma, ipotesi Turchia per Cuadrado: la posizione della Juventus

Uno dei profili valutati direttamente ed indirettamente dalla Roma è infatti quello di Juan Cuadrado. L’esterno destro colombiano, infatti, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza tra pochi con la Juventus. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, infatti, i bianconeri non hanno ancora deciso di formalizzare un’offerta concreta per ‘El Panita’, finito nel mirino di diversi club turchi.

La Juve ha infatti indirizzato la propria attenzione su profili come Weah e Castagne, per i quali è intenzionata a chiudere in tempi relativamente brevi. Secondo quanto rivelato da DAZN, però, la partita Cuadrado non è ancora terminata. Sebbene risulti difficile, non è da escludere a priori un’eventuale permanenza in bianconero dell’esterno destro colombiano sul quale, però, come già accennato in precedenza, si sono mosse le principali squadre turche. E potrebbe essere proprio una di queste compagini, alla fine, a spuntarla e a mettere le mani sull’ex esterno della Fiorentina, che ha chiuso l’ultima stagione con la Juve in calando.