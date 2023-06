Ufficiale, dimissioni in massa e sentenza UEFA

Dimissioni ufficiali per salvare l’Europa: che intreccio con il Milan che però, arrivati a questo punto, può decisamente stare tranquillo. Ecco quello che è successo

Le dimissioni sono ufficiali. Per cercare di salvaguardare la qualificazione alla prossima Europa League. Un intreccio con il Milan visto che RedBird, oltre ad essere proprietario del club rossonero lo è anche del Tolosa, squadra di Ligue 1 che vincendo la Coppa di Francia si è qualificata alla prossima manifestazione europea.

Ma c’è una regola UEFA che vieta a due squadre che hanno lo stesso patron di partecipare a manifestazioni che nel corso dell’annata possono incrociarsi. E la Champions League che verrà giocata dal Milan e l’Europa League che dovrebbe essere giocata dai francesi lo sono, eccome: visto che la terza squadra dei gironi della massima manifestazione EUFA va a giocare appunto l’altra Coppa. E una sfida tra queste due squadre sarebbe possibile.

Ufficiale, si dimettono tre membri del Cda del Tolosa

Nei giorni scorsi era toccato a Cardinale dimettersi dal CDA del Tolosa, oggi, così come riportato da Calcio e Finanza, è toccato invece ad altri tre membri di entrambi i consigli d’amministrazione: Scheiner, Halyard e Shah hanno lasciato il loro incarico, votato all’unanimità, e non verranno sostituiti dentro il Tolosa.

La UEFA, nel merito di questa cosa, una decisione la potrebbe prendere nel pomeriggio di oggi e anche la Juventus potrebbe essere interessata visto che i bianconeri potrebbero anche essere esclusi dalla prossima Europa League. Vedremo quindi quello che succederà nelle prossime ore, per quella che a tutti gli effetti si preannuncia una giornata calda oltre le temperature che in Italia iniziano ad essere torride per l’arrivo dell’estate.