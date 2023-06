Zaniolo di nuovo in Serie A, l’agente esce allo scoperto

Zaniolo a sorpresa è già pronto al ritorno nel nostro campionato, il suo agente esce allo scoperto e ammette tutto: ecco le sue parole

La storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma probabilmente avrebbe meritato un epilogo migliore. Arrivato tra lo scetticismo dei tifosi nell’affare che portò Nainggolan all’Inter, l’ex numero 22 giallorosso è riuscito sin dal match di esordio a dimostrare di poter essere un calciatore superiore alla media.

Nonostante la giovane età spiccava per doti fisiche e dinamismo, che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della squadra al tempo allenata da Di Francesco, che lo lanciò in Champions League contro il Real Madrid. Purtroppo gli infortuni hanno minato la sua crescita, ma quello che non è affatto piaciuto ai tifosi è stato il suo atteggiamento negli ultimi mesi nella capitale.

La spaccatura con la tifoseria divenne insanabile quando il calciatore, per motivi personali, è arrivato a chiedere di non scendere in campo fino alla sua cessione, salvo poi rifiutare il Bournemouth, che rappresentava l’offerta più vantaggiosa per la Roma. Dopo pochi mesi dal suo approdo in Turchia al Galatasaray Nicolò Zaniolo pare essere già pronto al ritorno in Serie A, per ammissione del suo stesso agente.

Zaniolo pronto a tornare in Serie A, l’agente conferma tutto

La Turchia doveva probabilmente rappresentare solo un periodo di passaggio per Nicolò Zaniolo, che ha tra le sue priorità un rientro in Italia, e così probabilmente sarà in futuro, per ammissione del suo stesso agente, Claudio Vigorelli. Intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay Vigorelli ha voluto parlare del futuro dei suoi due assistiti, Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto, soffermandosi sul periodo in Turchia dell’ex numero 22 giallorosso.

“Siamo in arrivati in Turchia in un momento particolare. Si è ambientato subito. E’ un peccato non vederlo qua nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa succede. Stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte verranno valutate. E’ uscito di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Adesso siamo concentrati sul preliminare. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa cosa”.

Al momento il Milan pare non essersi ancora mosso per lui, nonostante il ragazzo avesse già manifestato la voglia di accasarsi a Milano, sponda rossonera, ma il mercato, come sottolinea l’agente del calciatore è lungo, e chissà che i rossoneri non proveranno il colpo last-minute per regalare a Pioli un colpo che possa tornare a far sognare i tifosi. Pinto nel frattempo osserva interessato lo sviluppo degli eventi, in quanto la Roma vanta una percentuale sulla cessione che ammonta a due milioni in caso di rivendita ad una cifra di 20 milioni, e in più una percentuale del 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni ora stabiliti.