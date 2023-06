Calciomercato Roma, capolavoro Frattesi: bastano 10 milioni

Calciomercato Roma, sentenza Pinto su Frattesi: bastano 10 milioni di euro ma solo ad una determinata condizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come ogni campagna acquisti che si rispetti, anche quella caratterizzante l’attuale operato di Tiago Pinto e colleghi si sta distinguendo per una forte attenzione nei confronti di giocatori in grado di scaldare il cuore e le speranze dei tifosi. Lo avevamo visto già l’anno scorso quando, proprio a partire da questo periodo, la Roma iniziava ad essere inserita nel corpo delle tante interessate all’ingaggio di Paulo Dybala, divenuto poi realtà nel cuore di un calciomercato contraddistinto da tanti movimenti ai piani alti di Trigoria.

Senza considerare il rendimento avuto nel corso di una prima stagione capitolina tutt’altro che brillante, anche Georginio Wijnaldum aveva permesso di divampare le aspettative elevate per il secondo anno di Mourinho, in parte lenite nel corso di un campionato non sempre costante ma rimaste vive fino alla famosa e sfortunata gara di Budapest di circa un mese fa.

Tornando al presente, è inutile negare che le grandi attenzioni degli addetti ai lavori si stiano adesso rivolgendo alle uscite ma è non meno corretto evidenziare che ciò non sta comunque contribuendo ad abbassare la guardia sul fronte rinforzi. La permanenza di Mourinho, ad oggi quasi scontata o, comunque, molto più sicura rispetto a quanto potesse esserlo fino a qualche settimana fa, garantisce serietà di intenzioni e intervento, come emerso già dai primi due acquisti ufficiali di un calciomercato che può ancora offrire tanto alla Roma e ai suoi tifosi.

Calciomercato Roma, 30 milioni complessivi per Frattesi: il piano di Pinto

Ad oggi, il nome più chiacchierato e discusso resta quello di Davide Frattesi, inseguito dalle big del nostro campionato già lo scorso anno e, dopo la conferma della passata stagione, ancora più al centro di trattative, sondaggi e avances. Juventus, Milan e Inter rientrano sicuramente tra le interessate al suo approdo, insieme ad una Roma sulla cui posizione arrivano in questi minuti preziosi aggiornamenti da Calciomercato.it.

Sullo scenario Frattesi, infatti, la giornata odierna ci permette di presentare un importante punto della situazione. Dopo aver, di fatto, concluso il doppio passaggio di Volpato e Missori al Sassuolo, Tiago Pinto avrebbe ribadito secondo la suddetta fonte il proprio interesse per il centrocampista cresciuto all’ombra del Colosseo. La chiave di svolta potrebbe essere rappresentata su un punto di incontro relativo alla valutazione del cartellino.

I giallorossi avrebbero fatto sapere di valutare Frattesi 30 milioni di euro, circa 10 in meno rispetto alla visione degli emiliani. La posizione della Roma, se accettata dal Sassuolo, permetterebbe di portare Davide alla corte di Mourinho per un prezzo più che favorevole: considerando l’incasso per Volpato e Missori e l’ormai famosa clausola del 30%, Pinto potrebbe accaparrarsi le prestazioni di uno dei giocatori maggiormente seguiti e voluti di questo calciomercato per 10 milioni di euro cash.

L’attuale stand-by del Milan, oltre che di una Juventus reduce dal lauto accordo con la nota Veronique, madre di Rabiot, potrebbero rappresentare fattori certamente a vantaggio di Tiago e colleghi. Seguiranno aggiornamenti.