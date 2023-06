Calciomercato Roma, ritorno lampo: affare ‘scontato’

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni su uno degli obiettivi del club spagnolo. La risposta di Pinto non si è fatta attendere: si tratta.

Sono tanti gli obiettivi di mercato che Tiago Pinto sta centrando in queste calde ore della sessione estiva di calciomercato. Tra queste impossibile non menzionare la definizione di quelle trattative dalle quali la Roma sperava di mettere a bilancio interessanti plusvalenze.

Detto, fatto. Dopo aver definito ufficialmente i due arrivi a parametro zero di Aouar e Ndicka e aver praticamente completato l’operazione per il ritorno nella Capitale di Llorente, i giallorossi si stanno muovendo con rapidità anche sul fronte uscite. Notizia dell’ultima è quella relativa al doppio accordo trovato con il Sassuolo per l’approdo in neroverde di Missori e Volpato. Ma non è finita qui. Un altro argomento che campeggia a caratteri cubitali nel dossier della Roma è quello relativo alla possibile cessione di Carles Perez, per il quale l’interessamento del Celta Viga ha già portato alla formalizzazione della prima offerta (rifiutata) dai giallorossi.

Calciomercato Roma, la richiesta di Pinto per cedere Carles Perez

Dopo aver deciso di non esercitare il riscatto per l’esterno offensivo di proprietà della Roma, il Celta ha rimodulato la propria offerta per acquistare a titolo definitiva Carles Perez. Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, infatti, i galiziani hanno fatto recapitare ai giallorossi una proposta da circa 4 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dalla Roma. A differenza di qualche settimana fa, però, i capitolini sono intenzionati ad abbassare in maniera drastica le proprie pretese, che inizialmente si attestavano sugli 8 milioni di euro.

Pinto infatti direbbe sì ad un’eventuale offerta da 6.5 milioni di euro se formalizzata entro il 30 giugno. In caso contrario, però, dal primo luglio in poi la richiesta ritornerebbe quella iniziale e a quel punto non è escluso il profilarsi di una vera e propria asta. L’Almeria, il Mallorca, due club arabi ed una compagine di Serie A in tempi e in modi diversi hanno sondato il terreno per capire l’evolvere della situazione. Seguiranno aggiornamenti.