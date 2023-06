Firma con la Roma e cambia subito ‘squadra’: la Federazione ha detto sì

Il giudice unico della Divisione dello status dei calciatori ha emesso il verdetto: giocherà per un’altra compagine. La richiesta è stata accettata.

Non si può certo dire che la Roma non stia animando questi primi giorni della sessione estiva di calciomercato. Anzi. I giallorossi si stanno muovendo con molto interesse sia sul fronte entrate che su quello uscite con lungimiranza e capacità di volgere a proprio favore le occasioni favorevoli.

Come non definire tali le operazioni che hanno ufficialmente portato nella Capitale Aouar e Ndicka. Acquistati a parametro zero dalla Roma, l’ex Lione e l’ex difensore dell’Eintracht Francoforte andranno a puntellare un organico ulteriormente puntellato dal ritorno in giallorosso di Llorente. Per il franco-ivoriano, in particolare, la Roma ha dovuto vincere la resistenza di diversi club italiani che in tempi e in modi diversi si sono fatti vivi con l’entourage del calciatore per provare ad anticipare la concorrenza. Alla fine, però, ha prevalso la volontà di Ndicka di sposare il progetto Roma.

Ndicka è un nuovo calciatore della Costa d’Avorio: le ultime

Il difensore classe ’99, però, si appresta a cambiare anche una nuova squadra. Secondo quanto evidenziato da Adnkronos, infatti, è stata da poco ufficializzata la notizia circa il cambio federazione di Ndicka, che dunque da questo momento potrà giocare per la Costa d’Avorio. Dopo un lungo tira e molla, infatti, è stata accettata la richiesta della Federcalcio ivoriana di cambiare l’associazione del calciatore franco-ivoriano.

Risolti dunque gli ultimi problemi burocratici. Dopo aver collezionato soltanto una presenza nell’Under 21 della Francia, Ndicka ha deciso di voltare pagina ed accettare la proposta della Federcalcio ivoriana, che senza alcuna remora gli ha affidato un ruolo importante nel suo nuovo scacchiere tattico. Il cambio maglia (legato alla Nazionale) di Ndicka si è dunque concretizzato ed avrà risvolti con effetto immediato.