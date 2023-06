Juventus ‘spedita’ all’inferno: “Fuori dalle due Coppe”

Il caso Juventus continua a tenere banco e a caracollare l’attenzione mediatica. La presa di posizione ha fatto subito il giro del web.

La sessione estiva di calciomercato è ormai entrata nella sua fase più calda. Sono tante le trattative che stanno calamitando gli interessi degli addetti ai lavori. L’obiettivo di rinforzare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori è sicuramente di primaria importanza. Allo stesso tempo, però, le vicende extra-campo continuano a rivestire un ruolo tutt’altro che banale.

Sotto questo punto di vista le vicende in casa Juve non possono non essere attenzione. Gli uomini di Allegri, al netto della penalizzazione inflitta dalla Procura Federale, hanno chiuso lo scorso campionato al settimo posto, alle spalle proprio della Roma. La partecipazione di Vlahovic e compagni alla prossima edizione della Conference League, però, non è affatto sicura. A pendere come una spada di Damocle sul destino della Juve è la contestata violazione del settlement agreement UEFA, con Ceferin che potrebbe dunque punire la ‘Vecchia Signora’ con l’esclusione di un anno dalla competizione internazionale.

Juventus out dalla Conference League e non solo: Cruciani allo scoperto

Del resto in molti hanno visto il patteggiamento con la Procura Federale, che ha definitivamente chiuso la questione legata alla manovra stipendi, come un tentativo ‘istituzionale’ di riavvicinamento ai vertici del calcio. La sensazione è che, salvo clamorosi colpi di scena, anche in campo europeo si dovrebbe procedere ad una sorta di compromesso. Qualora dovesse effettivamente concretizzarsi l’esclusione di un anno dalle Coppe, però, la Juve direbbe praticamente addio alla possibilità di accedere al Mondiale per Club nella nuova formula ripensata dalla FIFA.

Proprio di questo ha parlato Giuseppe Cruciani nel suo ultimo intervento nella diretta Twitch di Juventibus. Il giornalista di fede bianconera molto attente alle vicende di casa Juve ha così chiosato: “La Juve si è piegata? Mi sembra di capire attraverso fonti mie che tutto sia acchitato e sia ormai concordato per la rinuncia alla Conference League, il che significa sostanzialmente anche la rinuncia al Mondiale per Club. Magari non sarà una grande perdita ma sono comunque soldi. Si va su una perdita di 100 milioni. Quest’accordo verrà fatto o questa settimana o l’altra.