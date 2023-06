La chiamata è arrivata, blitz dalla Bundesliga: addio immediato Roma

Calciomercato Roma, potrebbe chiudersi anzitempo la sua avventura in giallorosso. Contatti con l’entourage: così cambia tutto.

Giornata importante in casa Roma. I giallorossi, infatti, hanno praticamente definito altre due operazioni in uscita, trovando la quadra con il Sassuolo per l’approdo in neroverde di Missori e Volpato.

Un doppio via libera che alleggerisce e non poco il compito del GM della Roma, che però continua ad osservare il da farsi con la volontà di cogliere al volo (eventuali) opportunità intriganti. Del resto sono diversi i reparti sotto la lente di ingrandimento degli uomini mercato della Roma. Tra questi impossibile non menzionare l’attacco, che si prepara a vivere un’altra estate di profondo rinnovamento. Alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham, infatti, Pinto è alla ricerca di un nuovo profilo importante al quale affidare le chiavi di un reparto che nella scorsa stagione ha faticato ad esprimersi con continuità. Anche in attacco, però, ci potrebbero essere delle uscite importanti.

Calciomercato Roma, Hoffenheim su Solbakken: contatti con l’entourage

Sotto questo punto di vista è interessante l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘Il Tempo‘. Secondo quanto riferito, infatti, anche Ola Solbakken potrebbe essere inserito nella lista dei partenti in casa Roma. Nelle ultime ore, infatti, l’Hoffenheim avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi concreti per capire la fattibilità dell’operazione.

Il club tedesco, infatti, avrebbe già contattato l’entourage del calciatore, pur non affondando ancora il colpo con la Roma. Al momento, infatti, l’Hoffenheim non avrebbe ancora fatto recapitare alcuna proposta ai giallorossi.

Approdato nella Capitale a gennaio, Solbakken ha totalizzato complessivamente 899 minuti di gioco, impreziositi da una rete e quattro assist. Tendenzialmente non è considerato incedibile dalla Roma che però sarebbe disposta a privarsi del proprio attaccante solo se dovesse arrivare un’offerta giudicata allettante. Seguiremo gli sviluppi.