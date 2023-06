Mondiale per Club: Roma cancellata dalla Gazzetta dello Sport

Mondiale per Club, la Gazzetta dello Sport cancella la Roma. Il quotidiano sportivo smentisce le linee guida della FIFA in vista della nuova competizione intercontinentale.

La Gazzetta dello Sport si dimentica della Roma in vista del nuovo Mondiale per Club. La competizione intercontinentale della FIFA cambierà formula a partire dal 2025 negli Stati Uniti. In vista della riorganizzazione del torneo globale la Roma di José Mourinho, reduce da due finali europee consecutive, è la prima tra le italiane nel ranking UEFA. Ma il quotidiano sportivo italiano cancella la squadra giallorossa in vista della nuova competizione mondiale.

A partire dal 2025 la FIFA ha deciso di stravolgere il Mondiale per Club, che sarà aperto a nuove squadre. Per l’Europa ci saranno 12 posti a disposizione. Posti così spartiti: le ultime quattro vincitrici della Champions League avranno il diritto all’accesso al Mondiale, altri otto posti saranno determinati dal ranking delle ultime quattro stagioni. E la Roma negli ultimi anni è stata protagonista di un vero e proprio exploit continentale. Dall’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa sono due le finali europee consecutive conquistate da Pellegrini e compagni, che lo scorso anno hanno vinto la prima edizione in assoluto della Champions League.

Mondiale per Club, la Gazzetta cancella la Roma: il quotidiano smentisce la FIFA

La finale di Europa League conquistata quest’anno ha dato nuova spinta nel ranking UEFA della Roma. La squadra giallorossa è prima tra le italiane con il punteggio di 72 punti, contando gli ultimi quattro anni. La seconda italiana è l’Inter, sconfitta in finale di Champions League dal Manchester City. Solo due club per nazione potranno partecipare al nuovo Mondiale per Club, a meno che non ci siano più vincitori dello stesso paese.

In assenza di nuove comunicazione ufficiali dalla FIFA c’è un articolo sulla ‘Gazzetta dello Sport’ odierna che cancella la Roma di José Mourinho dalla graduatoria. La rosea contraddice le linee guida dettate dalla FIFA finora e non cita la squadra giallorossa. Secondo la Gazzetta infatti solo la Champions League verrà presa in considerazione, tagliando di fatto fuori ogni ambizione della Roma a partecipare al Mondiale per Club. Piuttosto il quotidiano sportivo rilancia le ambizioni di Napoli e Milan, come seconda squadra italiana dopo l’Inter.