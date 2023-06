Patteggiamento Mourinho, retromarcia per evitare la squalifica

Patteggiamento Mourinho, in arrivo la sentenza sul ‘caso’ Chiffi. Il tecnico della Roma potrebbe tornare sui suoi passi per evitare la squalifica: ecco tutti i dettagli.

La stagione calcistica che si è chiusa nelle scorse settimane è stata piuttosto travagliata per la Roma dal punto di vista arbitrale. La direzione di gara dell’arbitro inglese Taylor durante la finale di Europa League ha scatenato ampie polemiche. Ma anche in Italia non sono mancati torti e veri e propri casi tra José Mourinho ed i fischietti della Serie A. Oggi è attesa la sentenza del Tribunale federale sul ‘caso Chiffi‘.

Il fischietto della sezione di Padova è stato oggetto delle critiche di José Mourinho durante Monza-Roma. Era inizio maggio e la squadra giallorossa pareggiò in casa dei brianzoli, a fine gara lo Special One alzò la voce anche coinvolgendo la società contro l’arbitro Daniele Chiffi. La prestazione del direttore di gara padovano venne così commentata dal tecnico giallorosso: “È il peggior arbitro della mia carriera e ne ho visti tanti di scarsi. Chiffi è disastro e non voglio più vederlo”. Parole che non sono passate inosservate al procuratore Giuseppe Chinè che ha aperto un fascicolo contro il tecnico della Roma.

Patteggiamento Mourinho, oggi la sentenza: la mossa per evitare la squalifica

L’indagine sulle parole del tecnico romanista post Monza-Roma potrebbe chiudersi nelle prossime ore. La strategia difensiva della società giallorossa punta al patteggiamento, con una multa da devolvere in beneficienza ma senza il rischio di squalifica per lo Special One.

José Mourinho è già stato stangato dalla UEFA, con quattro giornate di squalifica da scontare nella prossima edizione dell’Europa League. Per evitare di perdere il tecnico in panchina anche in campionato la Roma ha deciso di puntare sul patteggiamento con la Procura, ora la decisione è in mano alla Corte federale che si pronuncerà nelle prossime ore. Per scongiurare la squalifica lo stesso José Mourinho dovrà rilasciare un comunicato di scuse che coinvolga tutta la classe arbitrale italiana questa sarebbe, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la condizione della giustizia sportiva per accettare il patteggiamento con la Roma.