Mourinho non torna indietro: arriva il verdetto del tribunale federale. Ecco la decisione dello Special One in merito alle sue parole dopo Monza-Roma

Il verdetto sul caso Mourinho-Chiffi arriverà domani. Con la Roma che starebbe lavorando per il patteggiamento. Una situazione quindi da tenere in considerazione mentre, secondo LARoma24, non è arrivata nessuna scusa dallo Special One al tribunale federale. Niente di niente.

Né una lettera, nemmeno una Pec: Mourinho a quanto trapela è rimasto forte delle sue idee. Le accuse lanciate dopo Monza-Roma, quando il portoghese aveva definito il direttore di gara uno dei peggiori visti durante la sua carriera, sono rimaste identiche. Nessun passo indietro e questo ovviamente non aiuta. Di certo però c’è una cosa: i tifosi della Roma sono tutti dalla parte del tecnico anche in questo caso. Basta leggere i commenti che sono arrivati in questi minuti sui social network per non avere davvero nemmeno il minimo dubbio.

Mourinho, niente scuse a Chiffi

Insomma, Mou continua per la sua strada, aspettando la decisione del tribunale nazionale federale che ormai domani si dovrebbe esprimere sul deferimento che è arrivato nei giorni successivi a quella uscita dello Special One. Un rapporto complicato con i direttori di gara, un rapporto che più volte nella stagione che da poco è andata in archivio è scricchiolato, anche per via, onestamente, di alcune decisioni arbitrali che hanno tolto diversi punti alla Roma.

In attesa di giudizio quindi. Un giudizio che ormai prossimo, un giudizio che nel giro di 24ore verrà reso ufficiale da parte degli organi competenti. Ricordando infine che anche in Europa, purtroppo, dopo la finale contro il Siviglia, il tecnico portoghese è finito nel mirino della UEFA con 4 giornate di squalifica dopo le parole riferite a Taylor nel tunnel alla fine della finale di Europa League di Budapest. Una condizione di gara che ancora, da queste parti, brucia.