Pacchetto (nero)verde, blitz a Milano: la Roma pronta a chiudere

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti riferiti da Sky sulle mosse di mercato dei giallorossi. L’incontro che sa di svolta.

Da Londra a Milano. Il mercato della Roma ruota attorno a queste due città, che direttamente od indirettamente rappresentano le direttrici lungo le quali Pinto sta provando ad incardinare una sessione di calciomercato che sta vedendo la Roma recitare un ruolo tutt’altro che banale.

Sono diversi gli affari che bollono in pentola, sia in entrata che in uscita. Dopo aver praticamente definito il ritorno di Llorente con la formula del prestito secco, infatti, i giallorossi si stanno concentrando sulle possibili cessioni dalle quali riuscire a mettere a bilancio interessanti plusvalenze. Sotto questo punto di vista occhio alla giornata di domani. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, proprio a Milano nel corso delle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra Pinto e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per provare a definire il doppio colpo Volpato-Missori, da tempo nel mirino dei neroverdi.

Calciomercato Roma, incontro con il Sassuolo per Volpato e Missori

Da tempo i neroverdi hanno effettuato molto più di semplici sondaggi esplorativi. Il Sassuolo, infatti, punta a chiudere la doppia operazione in tempi relativamente brevi. Per riuscire ad imprimere la svolta decisiva, dunque, Carnevali incontrerà Pinto. Un summit operativo che si preannuncia molto importante anche per le strategie di mercato della Roma, che comunque non molla la pista Frattesi.

Come ribadito dallo stesso Carnevali, infatti, la Roma non è ancora uscita di scena per Frattesi. La sensazione, però, è che il duello tutto milanese possa alla fine fare la differenza. Soprattutto l’Inter, che aspetta di definire l’addio di Brozovic, sembra essere in vantaggio sul gioiellino del Sassuolo, reduce da un’altra stagione importante agli ordini di Dionisi. Rosa che potrebbe essere puntellato con gli acquisti di Volpato e Missori: staremo a vedere cosa succederà.