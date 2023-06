Pinto supera Inter e Juventus: altri 15 milioni per Frattesi

Calciomercato Roma, ritorno prepotente in pista di Pinto per il centrocampista che tutta la Serie A vuole. Ecco come ci possono arrivare i giallorossi

Non è del tutto finita. E la Roma rimane in corsa per quel centrocampista che in tutta la Serie A vogliono. Davide Frattesi è sicuramente l’uomo del momento e potrebbe essere l’uomo dell’estate, almeno fin quando la telenovela non si chiuderà. Una telenovela quasi a puntate, perché quando tutto sembra deciso, arriva il clamoroso colpo di scena che stravolge, letteralmente, le carte in tavola.

E a stravolgere di nuovo in maniera importante ci pensa SportMediaset, che parla di un interesse della Roma, concreto, per quel centrocampista che il Sassuolo vuole cedere a 40milioni di euro – è il prezzo fissato da Carnevali – ma che ancora nessuno ha messo sul piatto. Tranne qualche club di Premier League ovviamente che però non sembrano essere destinazioni gradite al giocatore che è cresciuto dentro Trigoria dal 2014 al 2017. Prima di essere ceduto. Sappiamo tutti che la Roma non può sicuramente arrivare a certe cifre, ma ci sono dei passaggi fondamentali che forse mettono Pinto in pole position.

Calciomercato Roma, così si arriva a Frattesi

In primis c’è quella percentuale sulla rivendita del 30% che abbasserebbe eccome il costo del cartellino. Una cosa da non sottovalutare per niente in casa Roma. E poi, oltre questo, come sappiamo, nell’operazione potrebbero essere inseriti anche dei cartellini importanti, giocatori che al Sassuolo piacciono.

Oltre Volpato e Missori, c’è anche Bove in quella lista di sacrificabili che potrebbe la Roma pensare di mettere sul piatto per arrivare a Frattesi. E il valore di quest’ultimo, deciso da Pinto, è di 15milioni di euro. Quindi tanti soldi in meno da versare nelle casse degli emiliani che potrebbero quindi decidere anche di accettare una possibile offerta giallorossa. Insomma, una partita tutt’altro che finita al momento, con una possibile nuova apertura che potrebbe regalare a Mourinho un elemento che, senza discussioni, farebbe davvero comodo.