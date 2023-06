Roma, “caso” Foti-Taylor: arriva la smentita ufficiale

Nasce sul web il ‘caso’ Foti – Taylor ed arriva la smentita ufficiale da parte della società giallorossa. Ecco i dettagli sulla vicenda che coinvolge il vice allenatore della Roma

La Roma chiude il caso che ha coinvolto sul web il vice Mourinho, Salvatore Foti ed il direttore di gara inglese, Anthony Taylor. L’arbitro britannico è stato oggetto di contestazioni e forti polemiche per la direzione di gara della finale di Europa League. Nella gara di Budapest, dove ad avere la meglio è stato il Siviglia ai calci di rigore, non sono mancati torti arbitrali, in certi casi clamorosi, contro la squadra guidata da José Mourinho.

Lo stesso tecnico portoghese è stato stangato dalla UEFA per le parole rivolte al direttore di gara nel post partita in Ungheria. Quattro giornate di squalifica per il tecnico della Roma, oltre ad una multa nei confronti del club giallorosso ed il settore ospiti chiuso per una trasferta. La federazione calcistica continentale ha scelto il pugno duro dopo la finale di Europa League, lasciando ancor più amaro in bocca alla piazza romanista. Nelle scorse ore sul web era nato un piccolo ‘caso’ che coinvolgeva il secondo allenatore della Roma, Salvatore Foti, caso ricostruito ed archiviato direttamente dalla società giallorossa.

La Roma spegne il “caso” Foti-Taylor, la smentita ufficiale sul post Instagram

Nella giornata di ieri era circolata una presunta foto in cui spiccava il commento di Foti contro il direttore di gara inglese. Lo stesso vice allenatore della Roma ha pubblicato oggi una storia su Instagram che smentisce tale circostanza: “Sta circolando un post sull’arbitro Taylor, non fatto da me. Informatevi bene..”

Trattasi di un commento fake, attribuito con errore a Salvatore Foti. A sottolinearlo in maniera ufficiale è stata la stessa società giallorossa, che solleva il vice allenatore da ogni responsabilità. Inoltre il profilo del secondo allenatore giallorosso è privato e la Roma sta veicolando la smentita per fare chiarezza su quanto avvenuto. Caso chiuso dunque, ora c’è attesa di capire se la UEFA possa accettare il ricorso contro la maxi squalifica inflitta al tecnico della Roma ed ai tifosi.