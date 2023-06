Tappe bruciate, sprint al traguardo: la Roma ne prende un altro

Calciomercato Roma, manca sempre meno per la definizione di un’altra trattativa per i giallorossi. In arrivo nella Capitale: accordo ad un passo.

Scelte oculata, capacità di capitalizzare le varie occasioni sia in entrata che in uscita e volontà di anticipare le mosse per evitare di impelagarsi in aste deleterie. Queste sono alcune delle direttrici sulle quali Pinto sta incentrando la campagna trasferimenti di una Roma ritornata a fare la voce grossa.

Dopo la definizione del doppio approdo nella Capitale di Aouar e Ndicka, ufficialmente calciatori della Roma, la Roma si appresta a chiudere anche per il ritorno di Llorente, per il quale l’operazione è ‘impacchettata’ ormai da diverse ore. Contestualmente ai dialoghi per il Llorente-back, però, la Roma ha mosso passi concreti anche per Rasmus Nissen Kristensen, terzino classe ’97 in forza al Leeds balzato in cima alla lista dei desideri di mercato della Roma.

Calciomercato Roma, in arrivo Kristensen: il punto sulle mosse di Pinto

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, in queste ore si è registrata un’ulteriore accelerata. Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Da capire, però, quali saranno le cifre con le quali eventualmente verrà suggellata definitivamente una trattativa ormai impostata nelle sue linee essenziali.

La giornata di domani, però, potrebbe essere propizia soprattutto sul tema cessioni. Nelle prossime ore, infatti, è in programma un summit di mercato tra Pinto e Carnevali per fare il punto della situazione su Volpato e Missori, da tempo nel mirino dei neroverdi. La sensazione è che il Sassuolo voglia affrettare i tempi per provare a pervenire ad un’intesa di massima. E chissà che nel tourbillon di dialoghi non finisca nuovamente quel Davide Frattesi oggetto del desiderio di diverse big di Serie A. Ad ogni modo, però, il prossimo innesto in entrata della Roma (escluso Llorente) dovrebbe essere proprio Kristensen. Parti sempre più vicine: si prospettano ore bollenti per chiudere il cerchio e regalare a Mourinho un altro rinforzo importante, questa volta per la corsia destra.