“Tornare a Roma”: ore bollenti, il ‘dribbling’ di Pinto su Frattesi

Calciomercato Roma, sono diversi gli affari bollenti che stanno calamitando l’attenzione dei giallorossi. Intrigo Frattesi: le ultime.

Sono ore frenetiche in casa Roma, sia sul fronte entrate che su quelle uscite. Sono diverse le piste scandagliate da Tiago Pinto, che ha praticamente definito un altro doppio affare.

Dopo un abile lavoro ai fianchi, infatti, i giallorossi hanno praticamente chiuso con il Sassuolo la doppia cessione di Missori e Volpato. Una maxi operazione di nevralgica importanza che permetterà alla Roma di mettere a bilancio un’interessante plusvalenza per rivitalizzare il proprio bilancio, archiviare un nodo cruciale e programmare con rinomate certezze le prossime mosse in entrate. Rimanendo in tema Sassuolo, è ormai noto l’interessamento dei giallorossi per Frattesi, accostato in tempi non sospetti alla Roma. In realtà la pista per il gioiello neroverde è diventata incredibilmente intricata alla luce della folta concorrenza sul calciatore.

Calciomercato Roma, da Frattesi a Volpato: il punto di Tiago Pinto

In attesa di ultimare in tutti i suoi aspetti la cessione di Brozovic, infatti, l’Inter ha mosso passi concreti per una trattativa per la quale, però, manca ancora la fumata bianca definitiva. Alla luce della cessione di Tonali, poi, occhio anche al possibile inserimento del Milan, con i rossoneri che in queste ore stanno provvedendo ad un restyling importante della rosa.

La Roma non è ancora fuori dalla corsa a Frattesi e potrebbe provare a recuperare il gap perduto magari sfruttando i buoni rapporti con il Sassuolo. Il doppio affare Missori-Volpato, ad esempio, secondo quanto riferito da Sportmediaset potrebbe fungere da apripista. La partita, insomma, è ancora aperta e le sorprese sono dietro l’angolo.

‘Intercettato’ in esclusiva ai microfoni di calciomercato, il GM della Roma Tiago Pinto ha risposto anche alla domanda su Frattesi, preferendo spostare altrove la propria attenzione. Il realtà il dirigente giallorosso ha fatto ‘melina’ anche per Missori e Volpato, per il quale però c’è già l’intesa di massima con il Sassuolo. Ecco quanto riferito da Pinto ai microfoni di calciomercato.it: “Interessamento Roma-Frattesi? No, adesso l’interesse è tornare a Roma (sorride, ndr). Affari Missori e Volpato? Vediamo”