Calciomercato Roma, altra plusvalenza Pinto: 6 milioni di euro per i giallorossi. Un’offerta del genere il gm la prenderebbe in considerazione

Tahirovic, Kluivert, Missori e Volpato. I primi due già ufficiali, gli altri due a breve. Sono queste al momento le operazioni in uscita che Pinto è riuscito a piazzare. Ma non è finita qui, visto che il dirigente portoghese della Roma non sembra essere contento di tutto questo. E nello spazio di breve tempo potrebbe piazzare un’altra plusvalenza.

Adesso in uscita ci potrebbe essere anche Solbakken, arrivato a parametro zero lo scorso gennaio dal Bodo/Glimt, che ha chiuso la stagione in crescendo dopo un periodo di ambientamento normale per lui che giocava in Norvegia. Mourinho, nell’ultima fase, quando lo ha mandato in campo, ha sicuramente ricevuto delle risposte positive dal giocatore, ma questo potrebbe non bastar per guadagnarsi la riconferma. Su Ola, infatti, da ieri circolano voci di un interesse tedesco, precisamente dell’Hoffenheim. E se dalla Bundesliga dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, dalle parti di Trigoria verrà sicuramente presa in considerazione.

Calciomercato Roma, ecco la valutazione di Solbakken

E congrua, in termini proprio spicci, significa secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riuscire a piazzare una plusvalenza di 5-6 milioni di euro. Sì, sarebbero questi i soldi che farebbero tentennare il gm giallorosso. Soldi che poi potrebbero essere investiti per intero sul mercato.

Insomma, si valuta tutto, ovviamente, anche perché i tempi sono quelli che sono e tutte le squadre italiane a quanto pare non hanno messo nessun veto a quelle che sono le possibili cessioni anche importanti in questa sessione di mercato. Figuriamoci se Solbakken in casa Roma si può considerare incedibile. No, non lo è ovviamente, ma tutto ha un costo. E quello del norvegese è stato già fissato da Tiago Pinto. Che sta dimostrando di avere delle qualità importanti in uscita.