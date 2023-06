Calciomercato Roma, a Pinto non riesce la magia: vola in Ligue 1

Calciomercato Roma, il colpo a zero lo fanno in Francia: Psg e Marsiglia sono sulle tracce del giocatore che interessa da tempo anche ai giallorossi

Sicuramente è uno dei pezzi pregiati di questo mercato. Non solo per quello che è il valore del giocatore stesso, ma anche e soprattutto per la sua possibilità di cambiare maglia da svincolato. A parametro zero. E questi colpi piacciono, eccome, ai vari dirigenti che soprattutto in Italia non hanno così grossi soldi da spendere.

E Pinto onestamente nel corso di questi suoi anni a Roma si è dimostrato un maestro di questi colpi. Sono tanti i profili che sono arrivati nella Capitale senza mettere sul piatto nemmeno un euro. Anche se, in questo caso, il colpo, lo potrebbero anche fare altri club. Il profilo in questione è quello di Zaha, attaccante del Crystal Palace che cambierà maglia dopo aver detto di no al rinnovo. Si parla da molto tempo di un particolare interesse della Roma. Ma secondo le notizie che arrivano dalla Francia sarà difficile prenderlo.

Calciomercato Roma, la situazione Zaha

Partiamo dal presupposto che su Zaha ci sono gli occhi anche della Premier League e dell’Arabia Saudita – ma il giocatore non sembra essere così convinto di questa destinazione – e, in Italia, è accostato anche alla Lazio. Ma quanto scrive le10sport.com mette sicuramente dei dubbi alla buona riuscita dell’operazione italiana. Perché? Perché il tentativo grosso lo stanno facendo due club francesi.

Su Zaha infatti viene confermato l’interesse del Psg, che però al momento è alla ricerca di un nuovo allenatore, ma soprattutto del Marsiglia in questo momento. Zaha, inoltre, almeno stando sempre alle indiscrezioni che sono arrivate in queste ultime settimane, vorrebbe giocare la Champions League, cosa che in Italia i giallorossi non gli possono permettere. E in questo caso è ovvio che i parigini sembrano avanti in questa operazione. Insomma, per Zaha la strada è in salita, senza dubbio. Ma Pinto è in grado di fare la magia. Lo ha fatto vedere più volte.