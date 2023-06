Calciomercato Roma, rinforzo dall’Inter: la data è già ufficiale

Calciomercato Roma, addio Inter e rinforzo gratis: ci sono già le sfide per la sfida in Serie A.

Abbiamo sovente ribadito l’importanza del riuscire a concretizzare i giusti colpi di mercato in modo tempestivo e alle condizioni giuste per club che, come la Roma, non possano distinguersi per esborsi troppo importanti. Per tale motivo, dove non potranno arrivare le risorse economiche, si cercherà di intervenire con la tempestività e le idee, provando a fiutare e cogliere le non poche occasioni di mercato che, già in questi giorni, si stanno palesando.

Ne sa qualcosa Tiago Pinto, certamente non nuovo a rinforzi funzionali e gratuiti, oltre che ad operazioni sinergiche che hanno permesso alla Roma di migliorare il proprio scacchiere in modo intelligente. Esempi come Dybala e Matic ben si inseriscono in una lista che recentemente ha visto registrare anche i nomi di Aouar e Ndicka, svincolati di lusso giunti nelle scorse settimane e in grado di rimpolpare una difesa e un centrocampo apparsi nella scorsa stagione non poco perfettibili.

Calciomercato Roma, D’Ambrosio lascia l’Inter: può restare in Serie A

Le attuali situazioni di mercato impediscono però di sottovalutare quelle che potrebbero essere ulteriori chance di rinforzo a condizioni favorevoli, alla luce dei tanti svincolati che, ufficialmente da venerdì, potranno legarsi a nuovi club in modo gratuito. A questa lista, stando a quanto emerso in queste ore, si aggiungerà prossimamente un quasi ex Inter, finito nuovamente anche nel mirino della Roma.

Ci riferiamo a Danilo D’Ambrosio, eclettico difensore nerazzurro che, dal prossimo primo luglio, sarà ufficialmente un free-agent, dopo 10 anni trascorsi degnamente a Milano. L’accordo per il rinnovo non è arrivato e ciò ha stimolato diversi interessi in Serie A, tra cui quelli di Fiorentina e Salernitana. Il giocatore chiede un biennale da 1.5 milioni di euro all’anno e, stando a quanto riferito da Francesco Balzani, il suo nome sarebbe stato presentato anche alla Roma. Per ora, però, non si registrano concreti contatti diretti o affondi.