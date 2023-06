Clausola raddoppiata e futuro deciso: la Roma sa già tutto

Clausola raddoppiata e futuro praticamente deciso: la Roma sa già tutto. Pinto potrebbe provarci ancora nel corso delle prossime settimane

Un attaccante. Adesso forse è arrivato davvero il turno di quell’elemento che deve andare a sostituire Tammy Abraham che probabilmente si rivedrà in campo solamente il prossimo anno. Chiusa per adesso la parentesi Scamacca, che il West Ham non vorrebbe cedere in prestito, Pinto sta pensando ad altri nomi.

E uno che circola anche in maniera insistente, a dire il vero, è quello di Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che ha da poco rinnovato il proprio accordo con i Colchoneros. Si è parlato anche di una clausola rescissoria di 10milioni di euro. Ma le notizie che arrivano dalla Spagna, riportate da Relevo, indicano invece una situazione economica attorno alle prestazioni dell’ex Juventus sicuramente diverse. E andiamo a scoprire perché.

Clausola raddoppiata, Morata ha deciso il futuro

Parliamo quindi dalla clausola, come detto. Che a differenza di quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi giorni oscillerebbe tra i 20 e i 30milioni di euro. Quindi raddoppiata – e forse ancora più alta – rispetto a quanto si immaginava.

E poi c’è anche un’altra questione che deve essere sicuramente tenuta in considerazione, ed è relativa alla volontà del calciatore che, a quanto apprendono da quelle parti, sarebbe quella di rimanere a Madrid anche il prossimo anno. Di certo però, per completare il discorso, Morata non chiuderebbe del tutto a quella che potrebbe essere una nuova avventura, magari in Italia, con la Roma che potrebbe tentare ancora di prenderlo. Ma occhio, perché sulle tracce dell’ex attaccante della Juventus si è inserito anche il Milan, che lo vorrebbe regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione. Insomma, una situazione tutta in divenire e che potrebbe regalare degli sviluppi importanti nello spazio delle prossime settimane.