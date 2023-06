Doppio intreccio Roma-Inter: gode solo Pinto

Calciomercato Roma, le mosse di mercato dei giallorossi e i possibili risvolti in casa Inter: il jolly che può far saltare il banco.

Un ruolo importante nelle prossime mosse di mercato di una sessione assolutamente scoppiettante sarà ricoperto dal possibile effetto domino riguardante i centrocampisti.

Ne sa qualcosa la Roma, che per puntellare la zona nevralgica del campo sta sondando diversi profili. Dopo essersi assicurato Aouar a costo zero, i giallorossi vogliono regalare a Mourinho un centrocampista con altre caratteristiche. Il profilo che per distacco ingolosisce più di tutti è Davide Frattesi, per il quale la concorrenza non manca affatto. Il gioiello del Sassuolo, che Carnevali continua a valutare non meno di 40 milioni di euro, è finito al centro di un intrigo di mercato che coinvolge anche Milan ed Inter. I giallorossi potrebbero giocarsi le proprie carte ma la partita è più aperta che mai e le sorprese sono dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, da Sabitzer a Frattesi: così cambia tutto

Questo spiega il motivo per il quale la Roma stia sondando anche altre piste, tra cui Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco del Bayern Monaco, l’ultimo anno in prestito allo United, è legato ai bavaresi da un contratto in scadenza nel 2025 e si sta guardando intorno per cambiare aria. Secondo quanto evidenziato da Sport, però, sulle tracce di Sabitzer si sarebbe messo anche il Barcellona.

I blaugrana, infatti, nel caso in cui non dovessero riuscire a mettere le mani su Brozovic, corteggiato anche dall’Al Nassr, potrebbe virare su un profilo dalle caratteristiche diverse. Un intreccio nel quale l’Inter spera di ricavare i soldi necessari all’assalto per Frattesi. Qualora Brozovic alla fine dovesse approdare al Barça, i nerazzurri potrebbero sferrare l’assalto decisivo al centrocampista del Sassuolo; a quel punto, però, la Roma avrebbe campo libero per Sabitzer. Se alla fine il croato dovesse restare a Milano rifiutando sia l’offerta dell’Al Nassr che quella dell’Inter, invece, la Roma potrebbe fare la voce grossa per Frattesi. Varie tessere di un mosaico ancora tutto da comporre.