Firma con la Roma e lascia la Capitale: sta succedendo di nuovo

Calciomercato Roma, dalla Turchia: la sua avventura agli ordini di Mourinho sarebbe nuovamente in discussione. Futuro ancora in giallorosso: prezzo stracciato.

Alla luce dell’infortunio accorso a Tammy Abraham, una delle priorità di questa sessione estiva di calciomercato della Roma è rinforzare il centrocampo.

Da Scamacca a Morata, sono diversi i profili offensivi accostati alla Roma. Soprattutto per l’attaccante del West Ham il dialogo è fitto e si spera di far breccia nel muro eretto dai neo vincitori della Conference League. Il club inglese, infatti, fino a questo momento non ha aperto al prestito, formula con la quale Pinto preferirebbe chiudere l’operazione. Il tempo per provare a ricucire la distanza tra domanda ed offerta di certo non manca. Ad agevolare il tutto potrebbero essere anche le diverse cessioni che Pinto sta concretizzando. Dopo aver praticamente definito gli addii di Volpato e Missori al Sassuolo, il Gm della Roma aspetta buone nuove sul fronte Carles Perez e nel frattempo valuta il da farsi. L’ultima indiscrezione dalla Turchia, ad esempio, non passa inosservata.

Calciomercato Roma, Belotti nel mirino del Galatasaray: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Fotomac’, infatti, il Galatasaray si sarebbe rimesso sulle tracce di Andrea Belotti. Già accostato al club di Istanbul il ‘Gallo’, fresco di rinnovo fino al 2025 con la Roma, sarebbe finito nuovamente nel mirino dei giallorossi di Turchia. Il Gala, ha bisogno di un innesto importante con il quale rivitalizzare un attacco rimasto orfano di Icardi, ritornato al Psg e anche lui in orbita Roma.

Secondo il portale turco, però, la valutazione di Belotti si attesterebbe sugli 8 milioni di euro: aspetto che potrebbe imprimere la svolta decisiva all’affare. In realtà si tratta di una cifra distante dalla valutazione che la Roma fa di Belotti, che solo a fronte di un’offerta realmente importante sarebbe disposta anche solo a considerare il possibile addio dell’ex capitano del Torino. D0po una stagione in chiaroscuro ma sempre con il supporto di Mou, Belotti vuole ripagare le aspettative della Roma e riscattare il campionato deludente. Salvo clamorosi dietrofront, dunque, l’ipotesi di una sua partenza non sembra essere al momento un tema caldo. Seguiranno aggiornamenti.