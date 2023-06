Maglie ‘ritirate’ e cessione già scritta: dal Milan alla Roma, duello totale

L’indizio che non ti aspetti arriva dall’Inghilterra. La mossa di ‘mercato’ e gli scenari futuri per un testa a testa che si preannuncia bollente.

Dopo la cessione di Nicolò Zaniolo, approdato al Galatasaray a titolo definitivo lo scorso febbraio, la Roma ha dovuto fare di necessità virtù sulla corsia mancina. Non è un caso, del resto, che Mourinho abbia poi deciso di optare per altre soluzioni tattiche, sfruttando la propensione offensiva di Celik. Ad ogni modo se dovessero presentarsi le condizioni giuste, i giallorossi potrebbero riempire quella casella nel proprio scacchiere tattico con un innesto di valore.

Uno dei profili sul quale effettivamente ha lavorato la Roma nei mesi scorsi è stato quello di Traoré, poi approdato a quel Bournemouth che si era spinto a mettere sul piatto moneta sonante per Zaniolo. Nelle ultime sessioni di calciomercato, del resto, le mosse giallorosse hanno spesso avuto in Premier League un epicentro importante nel quale affondare le radici del proprio sviluppo. Chissà che non possano presentarsi le condizioni per un nuovo affare.

Calciomercato Roma, occhi su Greenwood: piace anche al Milan

In casa Manchester United, ad esempio, si prefigura un’estate dal profondo rinnovamento. I ‘Red Devils’, ad esempio, sono a caccia di un numero 9 importante al quale affidare le chiavi di un reparto che nella scorsa stagione ha dovuto fare a meno di un centravanti puro per ampie fasi della stagione. Ragion per cui l’attacco dello United potrebbe vivere delle settimane di profondo rinnovamento. Non sono pochi, del resto, gli esuberi sul ‘groppone’ del club inglese.

Stando a quanto riferito dal ‘The Sun’, infatti, uno dei principali indiziati a fare le valigie è Mason Greenwood. Legato allo United da un contratto in scadenza nel 2025, l’esterno offensivo inglese potrebbe chiudere la sua esperienza all’ombra dell’Old Trafford a stretto giro di posta. Che il classe ‘2001 non rappresenti una priorità nel progetto tecnico United è confermato dalla scelta dei ‘Red Devils’ di ritirare la maglia di Greenwood dal lanciato delle maglie per la prossima stagione. Un indizio che sa di addio e che apre la porte a scenari interessanti.

Stando al tabloid inglese, l’addio di Greenwood allo United si configura come un’opportunità sempre più credibile. Nella lista delle papabili candidate a mettere le mani sul gioiellino inglese ci sarebbero, tra le altre, anche Milan e Roma, attente all’evolvere della situazione. Né per i giallorossi né per i rossoneri, però, l’acquisto di Greenwood rappresenta una priorità, anzi. Pinto e Moncada hanno dirottato la propria attenzione su altri obiettivi per puntellare la trequarti. Accostato in tempi non sospetti anche alla Juventus, per lo sbarco di Greenwood in Serie A la strada si preannuncia assolutamente in salita. Staremo a vedere cosa succederà.