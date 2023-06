Pinto piazza l’ultimo esubero: destinazione choc

Pinto piazza l’ultimo esubero degli anni scorsi. Interesse concreto per il centrocampista della Roma. Ecco dove potrebbe andare a giocare

Un altro esubero che potrebbe lasciare presto Trigoria. Obiettivo di Pinto già da un poco di tempo, questo, ma fino ad ora, nonostante tutte le operazioni piazzate in uscita dal gm, non ci è riuscito. Che non sia questa la volta buona? In casa Roma, ovviamente, ci sperano.

Il profilo in questione è quello di Darboe, centrocampista che ha un contratto fino al 2026 e che nei piani della Roma non rientra più da un poco di tempo. Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina ci sono delle buone possibilità di un addio nel corso di questa sessione di mercato. Un addio verso l’Austria, con il Lask interessato alle prestazioni del giocatore.

Calciomercato Roma, il Lask su Darboe

Darboe quest’anno non ha mai giocato. E non giocherà probabilmente più qualora dovesse rimanere a Roma. Ecco perché, è evidente, converrebbe anche a lui trovarsi una sistemazione per i prossimi anni, una sistemazione che fino al momento non è stata trovata anche perché in alcuni casi le sue richieste di ingaggio sono state veramente troppo elevate.

Ma forse anche lui si è stufato di stare a guardare. Di vedere giocare gli altri. E un addio adesso appare possibile. Non vogliamo spingerci oltre, dicendo probabile, perché non sappiamo onestamente quelle che sono le idee del gambiano, classe 2001, ma essendo così giovane ed avendo onestamente già guadagnato abbastanza dentro Trigoria,