Sentenza e intrigo Verratti: “Giocherà a Roma”

Calciomercato Roma, arriva la sentenza sul futuro di Verratti, divenuto recentemente uno dei giocatori più discussi di questa campagna acquisti.

Non è passato molto tempo dal primo accostamento del nobilissimo giocatore del PSG alla Roma di Mourinho: una notizia inaspettata e accolta con stupore e incredulità all’ombra di un Colosseo dove, però, si è da due anni consapevoli del fatto che, previo rispetto delle giuste condizioni, i Friedkin non siano restii a distinguersi per autentici colpi di teatro. L’annuncio in un caldo e amorfo pomeriggio di un 4 maggio qualsiasi infiammava, come ricorderete, le anime e le speranze di chi vedeva accostato in modo ufficiale il nome di Mourinho alla Roma, reduce in quella fase da non poche delusioni dalla gestione precedente.

Un lampo di speranza e un monito ad una rinascita che è andata pian piano concretizzandosi sempre di più in questa fase post-Covid, caratterizzata da uno stadio sempre saturo nonché da un’incessante passione, in grado di legare in un unico corpo squadra, allenatore e piazza. A contribuire a questo processo, certamente, sono state le su citate intenzioni della proprietà americana, seria e concreta nell’intervenire nel rispetto delle giuste condizioni impostegli e non poco in grado di approfondire e inserirsi in discorsi intriganti, epurati da quella patina utopistica che avrebbero assunto fino a qualche anno fa.

Calciomercato Roma, Verratti nella Capitale: l’annuncio infiamma speranze e dubbi

Mourinho a parte, gli approdi di Dybala e Wijnaldum (prima della stagione deludente e sfortunata) permettono sicuramente di inserirsi in una lista di esempi che ci restituisce consapevolezza nella seria volontà del club di crescere e regalare gioie e soddisfazioni ad una città intera.

Non è sicuramente compito semplice, soprattutto alla luce di introiti Champions ormai mancanti da troppo tempo e di una situazione finanziaria che, anche questa volta, ha condotto Pinto e colleghi ad una vera e propria rincorsa per concretizzare le necessarie e richieste plusvalenze.

Almeno fino al 30 giugno, la priorità riguarderà proprio quest’aspetto: dopo di che, sarà possibile continuate ad approfondire i tanti discorsi legati alle entrate, laddove sono tutt’altro che da escludersi colpi a sorpresa in pieno stile Dybala. In attesa di novità su piste non poco intriganti come Frattesi o Scamacca, a ingolosire continua ad essere il nome del su citato Marco Verratti, circa il quale è arrivato il responso che acuisce le speranze dei tifosi della Roma.

Ci riferiamo all’annuncio Twitter del giornalista Enzo D’Orsi, che ha sentenziato l’approdo dell’ex Pescara nella Capitale. L’annuncio si è distinto per una sorta di patina criptica, come emerge dal Tweet sotto riportato e che, contrariamente a quanto si potesse aspettare e ben lungi dalla visione e dal modus operandi di Lotito, non esclude dallo scenario la possibile ingerenza della Lazio.