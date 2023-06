Squalifica Mourinho, la sentenza è UFFICIALE

Squalifica Mourinho, il tribunale federale ha deciso: ecco la sentenza UFFICIALE nei confronti dello Special One in merito alle accuse a Chiffi

La sentenza è ufficiale. E si sapeva che sarebbe arrivata nella giornata di oggi. Ieri vi abbiamo raccontato di come Mourinho aveva deciso di tirare dritto per la propria strada, non presentando nessuna scusa a Chiffi, l’arbitro che aveva fatto arrabbiare Mourinho nel post partita della sfida contro il Monza.

In quell’occasione lo Special One aveva criticato aspramente il direttore di gara per alcune scelte che evidentemente erano sbagliato. E da quelle accuse è scattato il deferimento. La Roma cercava il patteggiamento che prevedesse un’ammenda per Mourinho, ma il giudice non ha ritenuto – secondo il Corriere dello Sport – congrua l’entità della sanzione economica. Nel frattempo è arrivata per Mou anche la squalifica della UEFA – 4 giornate – per le accuse a Taylor alla fine del match contro il Siviglia in Europa League.

Squalifica Mourinho, ecco la sentenza

Tornando alle scuse che Mourinho non ha voluto porgere all’arbitro, lo Special One aveva deciso di mandare una lettera chiarificatrice e niente di più. Lui è sempre stato convinto che le sue parole non hanno mai messo in discussione la buona fede del direttore di gara. Quindi solamente accuse tecniche, niente che possano mettere in discussioni nient’altro.

Insomma, la sentenza è arrivata: e il tribunale federale ha deciso di squalificare il tecnico per 10 giorni a partire dalla prima giornata della prossima stagione di Serie A. Inoltre, l’allenatore e la Roma sono stati multati per 50.000 euro. La sentenza arriva dopo settimane in cui si è parlato del futuro del tecnico, che rischiava una sanzione ben più grave.