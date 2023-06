Visite mediche Frattesi: “È già in lista”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio su uno dei giocatori più chiacchierati e discussi della corrente campagna acquisti. “È già in lista per le visite mediche”.

Mentre continuano ad essere numerosi le evoluzioni anche in campi lontani dal calciomercato, il lavoro di Tiago Pinto continua a seguire quell’iter tracciato e accordato con proprietà e dirigenza a inizio estate, contraddistinto da una necessaria attenzione sia al lato epurativo che al rinforzo della squadra con elementi funzionali e prelevabili alle giuste condizioni. Le notizie, come prevedibile, continuano a susseguirsi costantemente, toccando anche aspetti che, come detto, esulano anche dal mercato estivo.

La decisione della Lega su Mourinho, ad esempio, è stata certamente una delle più calde e importanti della giornata, in grado di infiammare gli animi dei tifosi, per l’ennesima volta schieratisi quasi all’unisono nei confronti dell’allenatore della Roma, il cui atteggiamento e le cui parole rivolte all’arbitro Chiffi gli sono costate abbastanza, non solo in termini economici. Come dicevamo, però, la pienezza dell’attuale campagna acquisti impedisce di vedere passare in secondo piano le numerose questioni legate ai possibili rinforzi che Pinto cercherà di regalare al proprio connazionale quanto prima.

Calciomercato Roma, Dionisi e quell’annuncio su Frattesi: “È giunto il momento”

Tra questi figura sicuramente Davide Frattesi, distintosi fin qui non solo per un grande rendimento con la Nazionale, assumente il sapore di ciliegina su una torta felicemente preparata nel corso della stagione della sua consacrazione definitiva. Le prestazioni con la maglia dell’Italia hanno, infatti, portato Davide a rimbalzare nuovamente in lizza alle tante wish list di proprietà e dirigenza, Roma compresa.

Un ritorno del centrocampista a Roma sarebbe cosa non poco gradita a tifosi e addetti ai lavori, ben consapevoli, però, della non esile ingerenza delle altre squadre del nostro campionato. La volontà di Frattesi, per sua stessa ammissione, riguarda una permanenza in Italia e gli attuali presupposti parrebbero destinarlo ad una città come Milano o Roma, senza però ignorare Torino e possibili inserimenti a sorpresa.

In attesa di capire cosa accadrà, non sfuggano le parole spese in queste ore da Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo annoverabile tra i fautori della crescita dell’ex giallorosso, circa il quale ha così parlato a margine del trofeo Maestrelli. “Abbiamo stilato i nomi dei giocatori che dovranno sostenere le visite mediche e venire in ritiro. Tra questi rientra Frattesi, che è certamente un nome molto chiacchierato ma la mia speranza è che, per un motivo o per un altro, si smetta di parlare di lui. La sua crescita è sotto l’occhio di tutti; si tratta di un giocatore che abbiamo apprezzato tanto e credo sia giunto il momento per ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, anche se non è l’unico“.